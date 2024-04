Verkehr: Bußgeldfalle für Autofahrer – DIESE Regel kennt fast niemand

Wer sich regelmäßig per Auto in den Verkehr stürzt, der riskiert an der ein oder anderen Stelle schonmal ein saftiges Bußgeld. Während einige eine Strafe bewusst in Kauf nehmen und hoffen, dass sie ja nicht erwischt werden, gibt es einige Regeln, die nur die wenigsten überhaupt kennen und die beim Verstoß schon mal eine ganze Stange Geld kosten können. Diesen Fehler solltest du auf keinen Fall begehen!

Zu schnelles Fahren, Falschparken oder bei Rot über die Ampel fahren – im Straßenverkehr gibt es einige Stellen, an denen es den Autofahrern ganz schön ans Geld geht. Zur eigenen Sicherheit und zugunsten anderer Verkehrsteilnehmer ist es durchaus sinnvoll, sich an geltende Gesetze zu halten. Doch einige Regeln sind vielen Autofahrern gar nicht so recht bekannt.

Verkehr: DIESER Fehler kostet Geld

So ziemlich jeder kennt dieses Phänomen: Auf dem Weg eine Kreuzung zu überqueren, springt plötzlich die Ampel von Grün auf Gelb. Binnen Sekundenbruchteilen muss entschieden werden – bremsen oder Gas geben? Noch schnell über die gelbe Ampel zu huschen, scheint für viele verlockend, doch die wenigsten wissen, dass dieses Verhalten ein saftiges Bußgeld zur Folge haben könnte.

Sofern ein Abbremsen gefahrlos möglich ist, sollten Autofahrer es unbedingt vermeiden, im letzten Moment die Kreuzung zu überqueren. Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog droht andernfalls nämlich ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro, wie „Chip.de“ zuletzt berichtete. Springt die Ampel von Grün auf Gelb, müssen Autofahrer also abbremsen und auf die nächste Grünphase warten. Es gibt allerdings eine Ausnahme, in der auch eine gelbe Ampel noch passiert werden darf.

Sollte die Ampel auf Gelb springen und ein Blick in den Rückspiegel macht klar, dass der Sicherheitsabstand zu dem Hintermann zu gering ist, so ist es in diesem Fall erlaubt, die Ampel noch zu passieren. Es gilt nämlich: Es muss ein gefahrloses Abbremsen möglich sein, ohne dass durch eine Vollbremsung der nachfolgende Verkehr gefährdet wird.