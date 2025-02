Verkehr: Autofahrer wollen vereiste Scheibe frei machen – und begehen schwerwiegenden Fehler

Wenn frühmorgens der Wecker klingelt, quälen sich viele Menschen aus dem Bett, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Doch nicht nur die frühe Stunde, auch vereiste Scheiben sind für viele eine Tortur.

Viele Teilnehmer im Verkehr greifen deshalb regelmäßig zum Eiskratzer – aber auch allerlei Tricks aus dem Netz werden ausprobiert, die versprechen, die Scheibe in Sekundenschnelle freizubekommen. Doch Vorsicht! Experten warnen jetzt vor einem Tipp – er kann schlimme Folgen haben.

Verkehr: Experten warnen vor Enteisungs-Trick

Das Enteisen der Autoscheibe ist nicht nur eine mühsame Angelegenheit, sondern kann auch mit einem Bußgeld geahndet werden, wenn die Scheibe nicht richtig enteist wird. Kein Wunder, dass ein Trick auf TikTok, der eine schnelle und vor allem einfache Lösung verspricht, schnell viral ging.

+++ Neue Führerschein-Regel erwischt Autofahrer kalt – jetzt geht es plötzlich um die Plastikkarten +++

So zeigt Influencerin _rachmagraighne in ihrem über 924.000 Mal geklickten Video (Stand: 12. Februar 2024, 09.20 Uhr), wie sie mit einer Tüte warmem Wasser die Windschutzscheibe eines Autos enteist. Doch genau diese Methode kann sehr gefährlich sein und sollte definitiv nicht nachgeahmt werden – wie jetzt auch einige Experten betonten.

Enteisungs-Alternativen: Tipps und Tricks

„Heißes Wasser auf Glas ist immer eine schlechte Idee. Das liegt daran, dass ein großer Temperaturunterschied einen starken Temperaturschock verursacht. Dieser führt zu Spannungen in der Glasstruktur und dazu, dass sich einige Teile des Glases schneller ausdehnen als andere“, erklären Experten von Sixt.

Auch der ADAC betont auf seiner Webseite an, dass heißes Wasser im Zusammenhang mit Autoscheiben „keine gute Idee“ ist. Denn dadurch kann die Windschutzscheibe geschwächt werden, Risse bekommen oder sogar ganz brechen. Und das kann richtig teuer werden.

+++ Tanken: Fast 40 Cent mehr pro Liter? Spritpreis-Horror für Autofahrer droht +++

Wer trotzdem nicht kratzen will, kann sich ein Enteisungsspray besorgen. Dieser löst das Eis in kurzer Zeit, ohne die Scheiben zu beschädigen. Solche Mittel müssen übrigens nicht unbedingt gekauft werden, denn man kann sie mit nur zwei Zutaten aus dem Haushalt selbst herstellen. Einfach Essig und Wasser im Verhältnis 3:1 (3 Teile Essig, 1 Teil Wasser) in einer Sprühflasche mischen und fertig.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Apropos Bußgeld im Verkehr: Bald startet der Blitzermarathon 2025 – diese Termine müssen nun alle Autofahrer kennen. HIER erfährst du mehr.