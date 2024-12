Verkehr: Autofahrer im Winter vor besonderer Aufgabe – diese Fehler sollten sie nicht begehen

Das Autofahren im Winter bringt jedes Jahr aufs neue seine Probleme und Schwierigkeiten mit sich. Ob rutschige Straßen im Verkehr oder eingefrorene Autoscheiben – die Kälte schafft Autofahrern eine Menge Arbeit.

Viele Menschen tendieren dazu, den Problemen mit einigen Tricks aus dem Weg zu gehen. Aber aufgepasst, denn manche „Tricks“ sind gar nicht so schlau und können ordentlich in die Hose gehen. Hier erfährst du, wie du auch im Winter im Straßen-Verkehr sicher unterwegs sein kannst.

Verkehr: Vorsicht vor diesen Fehlern

Wer sich morgens im Winter auf dem Weg zum Auto macht, steht meist schnell vor dem ersten Problem: Die Scheiben sind gefroren. Wer jetzt den „Trick“, einen Eimer mit heißem Wasser über die Scheibe zu kippen, anwendet, sollte damit tunlichst stoppen! Denn durch den Temperaturunterschied kann es schnell passieren, dass die Scheibe Risse bekommt oder sogar zerspringt, wie der „Focus“ berichtet.

Ein klassischer Eiskratzer ist immer noch am besten geeignet, um den Frost von den Scheiben zu entfernen. Wer möchte, kann sich außerdem eine Eisschutzfolie oder Eissprays kaufen – diese sparen Zeit. Aber Obacht: Du darfst nur mit komplett freien Scheiben den Straßen-Verkehr befahren. Auch das Laufenlassen des Motors, während der Eiskratzens, ist verboten und wird mit einem saftigen Bußgeld bestraft.

Wenn dein Auto von innen gefroren ist, liegt das übrigens daran, dass sich zu viel Feuchtigkeit im Innenraum angesammelt hat. Mit Fußmatten aus Gummi, anstatt aus Stoff kannst du das Problem eindämmen. Außerdem solltest du überprüfen, ob die Dichtungen und Gummis in deinem Auto noch alle funktionstüchtig sind. Denn auch so kann Feuchtigkeit in den Innenraum gelangen.

Mit einem speziellen Spray oder Stift kannst du die Gummis vorbeugend schützen. Wenn die Feuchtigkeit doch einmal im Auto ist, solltest du zwischendurch, obwohl es kalt ist, auf jeden Fall die Klimaanlage anmachen. Denn diese wirkt entfeuchtend und macht dein Auto schnell wieder tauglich für den Verkehr.

Schäden im Lack

Wer seine Scheibe erfolgreich enteist hat und sich auf in den Straßen-Verkehr machen will, steht im Winter nicht selten vor dem nächsten Problem: Die Batterie springt nicht an. Um das zu verhindern, solltest du regelmäßig kontrollieren, ob die beiden Pole verdreckt oder feucht sind. Denn feuchter Schmutz kann Kriechströme auslösen, die die Akkus entladen. Außerdem kannst du deine Batterie genauso wie dich schützen: Mit Kleidung. Ein Thermoüberzug als Kälteschutz kann wahre Wunder bewirken! Überdies solltest du immer Mal wieder längere Strecken von mindestens 50 Kilometern zurücklegen, damit die Batterie sich erholen kann.

Nicht nur Dichtungen und Gummis, sondern auch dein Auto selbst darf natürlich auch im Winter nicht vernachlässigt werden. Wer im Straßen-Verkehr nicht nur sicher, sondern auch schön anzusehen sein will, sollte sein Auto regelmäßig waschen. Denn Schnee, Eis und Salz setzen Lack und Dichtungen ordentlich zu. Aber Achtung: Zu hoher Wasserdruck auf den Reifen kann den Pneus beschädigen!