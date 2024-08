Verkehr: Stau auf der Autobahn? Dieses Bußgeld droht bei Regelverstößen

Besonders in der Urlaubszeit ist es ein altbekanntes Problem: ständig stehst du im Stau auf der Autobahn. Jedoch solltest du trotzdem aufmerksam sein, denn auch im Stau gibt es natürlich Verkehrs-Regeln, an die du dich halten musst. Bei Verstößen musst du mit hohen Bußgeldern rechnen.

So sollte man immer beachten, dass man die Warnblinkleuchte anmachen muss, wenn man sich einem Stau nährt. Auch ist es wichtig, dass man für den Notfall eine Rettungsgasse bildet. Wer sich an diese Verkehrsregeln nicht hält, riskiert nicht nur 200 Euro Bußgeld, sondern kann auch zwei Punkte in Flensburg erhalten und sogar einen ganzen Monat Fahrverbot.

Verkehr: Regeln gelten auch im Stau

Auch diejenigen, die besonders ungeduldig sind und schnell durch den Verkehr kommen wollen, sollten lieber vorsichtig sein. Autofahrer, die sich durch eine Rettungsgasse schlängeln, um schnell den Stau zu verlassen, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 320 Euro rechnen.

Dies bedeutet auch nicht, dass es im Verkehr eine andere Möglichkeit gibt, um den Stau zu umgehen. Der Standstreifen ist ebenfalls nicht erlaubt zu befahren, außer man hat einen triftigen Grund oder die Polizei fordert einen dazu auf. Wie „echo24.de“ berichtet, muss man, wenn man erwischt wird, 75 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.

Du hast in einem Stau also keine andere Möglichkeit, als abzuwarten und zu hoffen, dass dieser sich bald wieder auflöst und der Verkehr sich wieder normalisiert. Auf der Autobahn ist es auch strengstens verboten, das Fahrzeug zu verlassen. In diesem Fall kann man ein Bußgeld nur vermeiden, wenn man einen sehr triftigen Grund angibt.

Handynutzung ist nur in einer Ausnahme erlaubt

Dass es verboten ist, das Handy im Verkehr zu nutzen, ist ja relativ bekannt. Jedoch scheinen viele nicht zu wissen, dass diese Regel auch im Stau gilt. Wenn man beim Telefonieren oder Tippen erwischt wird, erhält man einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von bis zu 200 Euro. Jedoch berichtet „echo24.de“, dass es eine Ausnahme gibt, denn wenn der Motor abgestellt ist, kann man das Handy ausnahmsweise nutzen.

Auch wenn man im Stau steht, sollte man diese Regel im Verkehr besser beachten. Ansonsten muss man damit rechnen, dass man ein erhebliches Bußgeld erhält oder sogar im schlimmsten Fall Punkte in Flensburg und ein kurzzeitiges Fahrverbot.