Verkehr: Autofahrern droht jetzt heftiges Bußgeld! HIER ist Vorsicht geboten

Wie heißt es so schön? Von O bis O – Ostern bis Oktober sollten Autofahrer nach dem alten Sprichwort mit Sommerreifen fahren. Zwischen Oktober und Ostern steht dann der Wechsel zu den Winterreifen an.

Jetzt Anfang November, wo es in den späten Abend- und frühen Morgenstunden teils sogar Frost gibt, ist es wirklich höchste Zeit für den Wechsel. Ansonsten kann es noch zu bösen Verkehrsunfällen kommen und ein saftiges Bußgeld regnen. Vor allem Urlauber sollten jetzt besonderes aufpassen.

Verkehr: Bußgeld mit Sommerreifen

Eine generelle Pflicht für Winterreifen gibt es in Deutschland zwar nicht, doch wer einen witterungsbedingten Unfall verursacht und noch Sommerreifen draufhat, darf sich über eine ordentliche Geldstrafe „freuen“. Wer erwischt wird, muss nicht nur 60 Euro zahlen, sondern erhält laut Bußgeldkatalog auch noch einen Punkt in Flensburg. Führt das Fahren mit Sommerreifen zu einem Unfall, kommen noch einmal 60 Euro drauf.

Hierzulande lohnt es sich also wirklich nicht, auf den Radwechsel zu verzichten – egal wie mühsam oder teuer er manchen Autofahrern auch erscheinen mag. Manch einer denkt sich wohl, wenn er nun in den Süden fährt, bräuchte er noch keine Winterreifen. Doch kann man als Autofahrer auch in den angrenzenden Ländern wie Österreich vom Wetter böse überrascht werden.

Verkehr: Bis zu 10.000 Euro Strafe

Zwar gibt es auch in Österreich auch nur eine situative Winterreifenpflicht, doch gilt die in einem festeren Zeitrahmen – vom 1. November an bis zum 15. April. Wer also gerade noch in Österreich mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte besser auf gutes Wetter hoffen oder Schneeketten dabeihaben.

Wenigstens dürfen in Österreich noch die Winterreifen mit der Kennzeichnung „M+S“ genutzt werden, die in Deutschland seit Oktober nicht mehr zugelassen sind. Hier dürfen nur noch die mit Alpine-Symbol verwendet werden (>>mehr dazu liest du hier im Artikel).

Doch was kostet es eigentlich, wenn ich in Österreich bei schlechten Wetterbindungen mit Sommerreifen erwischt werde? Das kann mit 100 Euro losgehen. Es können aber auch bis zu 10.000 Euro sein, sollten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, wie der österreichische Verkehrsclub ÖAMTC erklärt. Zudem muss der Versicherung gegenüber bewiesen werden, dass der Unfall auch mit Winterausrüstung genauso hätte passieren können.