Verkehr: Ampel spielt völlig verrückt – Autofahrern bleibt keine Wahl!

Ampeln regeln den Verkehr in Deutschland. Mit den vier Ampelphasen Grün, Gelb, Rot und Rot-Gelb wird auf den Straßen festgelegt, welches Fahrzeug wann losfahren darf. Vor allem an großen und stark befahrenen Kreuzungen verhindern Ampeln zahlreiche Unfälle.

Das Sprichwort „Grün heißt gehen, Rot heißt stehen“ haben die meisten Autofahrer sicherlich schon als Kind als Fußgänger gelernt. Was aber, wenn die Ampel weder rot noch grün, sondern beides zeigt? Einem Verkehrsteilnehmer ist genau das passiert. Im Netz sorgte die ungewöhnliche Situation für viel Gesprächsstoff.

Verkehr: Ampel spielt verrückt

Das erlebt man auch nicht alle Tage! Als dieser Autofahrer aus Deutschland auf eine Ampel zufuhr, spielten sich seltsame Szenen ab. Sowohl das grüne als auch das rote Licht der Ampel leuchteten auf. „Was nun?“, fragte sich der Autofahrer und veröffentlichte das Foto der Ampel auf Reddit. In über 50 Kommentaren wurde daraufhin über das richtige Vorgehen in solch einer ungewöhnlichen Situation diskutiert.

Ein User ist sich sicher: „Die Ampel ist offensichtlich defekt, also gelten die selben Regeln wie bei ausgeschalteter Ampel“, schreibt er und erhält von fast 400 Leuten Zustimmung. Doch ganz so einfach scheint diese Situation nicht zu sein. „Das Problem ist, dass die anderen Fahrtrichtungen das unter Umständen nicht wissen (und ggf. glauben, freie Fahrt zu haben). Man weiß ja nicht, ob dort auch was Falsches angezeigt wird“, antwortet einer darauf.

Was tun, wenn die Ampel defekt ist?

Immer wieder kann es im Verkehr mal vorkommen, dass eine Ampel defekt ist und beispielsweise nicht mehr von Rot auf Grün wechselt oder, wie in diesem Fall, etwas völlig Unlogisches anzeigt. In diesem Fall empfiehlt die Ergo-Versicherung, dass Autofahrer mindestens fünf Minuten abwarten sollten. Falls sich dann immer noch nichts tut, dürfen Autofahrer langsam in die Kreuzung einfahren, müssen jedoch besonders vorsichtig sein. „Kommt es zum Unfall, tragen Sie die volle Schuld. Auf die defekte Ampel können Sie sich dann nicht erfolgreich berufen“, stellen die Experten klar.

Außerdem wird empfohlen, sich mit den anderen Verkehrsteilnehmern per Handzeichen zu verständigen. In diesem bestimmten Fall empfahlen die User dem Autofahrer, zudem noch die Polizei zu verständigen.