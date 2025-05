Urlaubsreisen: Diese beliebten Urlaubsarten solltest du machen

Wer an Urlaub denkt, hat sofort das Bild von Sonne, Strand und Meer im Kopf. Doch ein Strandurlaub ist lange nicht die einzige Art für eine Urlaubsreise. Es gibt viele verschiedene Arten von Urlaub, die es sich lohnen. Wie sieht es zum Beispiel mit einem Abenteuerurlaub oder einer Pilgerreise aus? Überraschung: Die wenigsten Deutschen denken darüber nach, im Urlaub Bungee-Jumping zu machen oder den Jakobsweg zu marschieren. Welche Urlaubsreisen du auf jeden Fall machen solltest, erfährst du bei uns.

Kulturreisen und Abenteuerreisen sind bei deutschen Urlaubern weniger beliebt – was aber nicht heißen muss, dass diese Urlaubsarten schlechter sind als andere. Der Skiurlaub gehört zwar zu den beliebtesten Urlaubsreisen, hat es aber nicht unter die Top Five geschafft. Eine andere beliebte Urlaubsreise, die sich nicht in unserer Liste befinden, ist die Kreuzfahrt. Zwar zieht es jährlich unzählige Menschen auf ein Kreuzfahrtschiff, doch sind andere Arten von Urlaub immer noch beliebter. Aber welche Urlaubsreisen bevorzugen die Deutschen?

Wellnessurlaub

Eine der beliebtesten Urlaubsreisen ist ein Wellnessurlaub. Foto: IMAGO/Panthermedia

Die Mehrzahl der Menschen fährt in den Urlaub, um sich vom stressigen Alltag zu erholen. Wo geht das besser, als bei einem Wellnessurlaub? Möchtest du in aller Ruhe Kraft und Energie tanken, ist der Wellnessurlaub genau die richtige Urlaubsreise für dich. Auf der ganzen Welt gibt es Wellnesshotels in unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen Konzepten. Im Reiseangebot nehmen sich die Wellnesshotels aber meistens nicht viel. Das Programm einer Wellnessreise reicht von Massagen, über Spa-Behandlungen, zu Yoga, Pilates oder Meditationsübungen. Ein absolutes Muss in deinem Wellnessurlaub: ein Saunabesuch, bei dem du dich vom Duft der ätherischen Öle verwöhnen lassen kannst.

Das Gute an einem Wellnessurlaub ist, dass du dir die Flugreise häufig sparen kannst. In Deutschland gibt es eine breite Auswahl an Wellnesshotels, die dich wunschlos glücklich machen. Da du die beste Erholung weit weg vom turbulenten Leben findest, liegen Wellnesshotels in Deutschland in ländlichen Regionen. Möchtest du dich in einer besonderen Kulisse zurücklehnen, wirst du an jedem Fleck der Erde ein passendes Wellnesshotel finden, zum Beispiel in einem Schneegebirge oder einer exotischen Tempelanlage. Um auf beste Kosten zu kommen, kann sich sogar eine Fernreise nach Sri Lanka anbieten – dort erwartet dich die ayurvedische Heilkunst.

Wanderurlaub

Der Wanderurlaub kommt bei Deutschen sehr gut an. Foto: IMAGO/Michael Kneffel

Auch für einen Wanderurlaub musst du nicht unbedingt eine Flugreise auf dich nehmen. Deutschland hat viele schöne Wanderwege zu bieten. Beliebte Reiseziele für einen Wanderurlaub in Deutschland sind die Wartburg in Thüringen, der Schwarzwald, die Eifel oder der Harz. Im Wanderurlaub wirst du die Beine nicht zurücklegen – ganz im Gegenteil! Bei so einer Urlaubsreise heißt es: Beine in die Hand nehmen. Für viele Deutsche ist der Aufenthalt in der Natur und die Bewegung eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Bei dieser Urlaubsart hast du besonders viel Freiheit bei der Planung – Routen für deinen Wanderurlaub kannst du nach eigenen Konditionen und Interessen auswählen.

Du kannst bei einem Wanderurlaub außerdem wählen, ob du auf dich allein gestellt sein willst, in einer Gruppe reist oder ein Reiseangebot mit einem Guide machst. Auch das Budget für deine Urlaubsreise kannst du frei gestalten. Eine besonders günstige Urlaubsreise wird es, wenn du dich beim Wanderurlaub für Übernachtungen in der freien Natur entscheidest. Zieht es dich zum Wandern in die Ferne nach Schweden, Österreich oder Irland, kommst du meist gar nicht umher, dein Zelt aufzuschlagen. Auch Reiseangebote in Australien oder Spanien können spannende Wanderrouten für dich bieten.

Städtereise

Eine Städtereise gehört bei der Urlaubsplanung fest dazu. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Städtereisen sind das ziemliche Gegenteil von Erholung. Unternimmst du eine Urlaubsreise in eine besondere Stadt, wirst du deinen ganzen Aufenthalt mit der Erkundungstour verbringen und nur wenige Pausen einlegen. Auf einer Städtereise erwarten dich jede Menge Abenteuer: Kulturen, Sehenswürdigkeiten und heimische Partys sind bei dieser Urlaubsart gang und gäbe. Schließlich ist es das Ziel, so viel wie möglich von der Stadt zu sehen! Städtereisen bieten eine gute Gelegenheit, um fremde Kulturen und Kulinarik kennenzulernen und eine Shoppingtour zu machen. Buchst du dir eine private Unterkunft, kommst du auf einer Urlaubsreise in einer Stadt häufig günstiger weg als im Hotel.

Für eine Städtereise in Deutschland bieten sich Großstädte wie Hamburg, Berlin oder München an, aber auch charmante Kleinstädte können lohnenswert sein. Auch bei dieser Urlaubsart kannst du dir die Flugreise je nach Reiseziel sparen. Möchtest du ein Urlaubsangebot im Ausland buchen, sind die Großstädte europäischer Länder für eine Städtereise zu empfehlen: Paris, London, Madrid, Barcelona und Athen solltest du mal gesehen haben. Eine teure Pauschalreise brauchst du in diesen Städten nicht zu buchen. Spar dir das Geld lieber für Aktivitäten vor Ort. Eine Tour mit einem City-Bus, Museen, historische Gebäude und ein Gang in die Altstadt sind auf einer Städtereise quasi Pflicht.

Familienurlaub

Wo sind die besten Reiseziele für einen Familienurlaub? Foto: IMAGO/Zoonar II

Eine der beliebtesten Urlaubsarten ist der Familienurlaub. Typischerweise wird eine Urlaubsreise als Familie in den Schulferien oder den Schließungszeiten der Kita unternommen. Familienurlaube sind perfekt dafür geeignet, dass die ganze Familie für mehrere Wochen zusammenkommt und ihre Beziehung zueinander pflegt – und das auch noch an einem schönen, erholsamen Ort. Sei es in Deutschland, einem Nachbarland oder an einem sommerlichen Reiseziel mit Strand und Meer. Soll es für die Familie in den Sommerurlaub gehen, eignet sich eine Pauschalreise mit kurzer Flugreise zu einem günstigen Reiseziel wie Bulgarien, Spanien, die Türkei oder Ägypten.

Viele Familienhotels sind an diesen günstigen Reisezielen gut für jede Altersklasse aufgestellt. Vor allem für Kinder sind Familienhotels ein wahres Paradies: Rutschen, eine Kinderanimation und ein Kinderclub dürfen bei einem Familienurlaub einfach nicht fehlen. Erwachsene profitieren währenddessen vom reichen Sport-Angebot, dass in Familienhotels auf die ältere Zielgruppe ausgelegt ist.

Badeurlaub

Die beliebteste Urlaubsart ist der Badeurlaub. Foto: IMAGO/NurPhoto

Für Zielgruppen, die bei der Auswahl ihres Urlaubsangebots nicht auf Einschränkungen achten müssen und völlig frei hinsichtlich Reisezeit, Budget und Urlaubsort sind, ist der Badeurlaub die beliebteste Art der Urlaubsreise. Letztendlich ist Urlaub meistens genau das, was man sich unter Urlaub vorstellt: eine Flugreise mit anschließendem Aufenthalt im Hotel am Meer. Einen weißen Sandstrand und türkisfarbenes Wasser übertrifft einfach nichts. In vielen Hotels am Meer gibt es zusätzliche Aktivitäten wie Wassersport oder Volleyball – und natürlich die Animation am Pool. Ausflugsziele lassen sich über Reiseangebote meistens leicht besichtigen. So ergibt sich bei der Urlaubsreise eine perfekte Mischung aus Erholung und Abenteuer.

Ob allein, als Pärchen oder große Familie – der Badeurlaub punktet als Urlaubsreise einfach bei jedem. Denn hier entschiedet die Urlaubsregion darüber, ob es eher Richtung Wellness und Erholung oder Exkursionen gehen soll. Für einen Badeurlaub kommen unzählige Länder infrage: Spanien, Bulgarien und die Türkei gehören zu den beliebtesten Reisezielen für einen Badeurlaub. Doch auch Urlaubsangebote an anderen Reiseziele können sich lohnen.

