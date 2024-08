Urlauber in Kroatien & Italien trifft die Preis-Peitsche – „Teurer als Monte-Carlo“

Die Urlaubszeit ist bereits in vollem Gange und nach und nach tummelt es sich an den deutschen Flughäfen, denn für viele geht es auf direktem Wege zu einem der beliebten Reiseziele. Ganz oben auf der Liste stehen meist südliche Länder am Mittelmeer wie Spanien, Griechenland, Italien oder Kroatien. Kein Wunder, denn das kristallklare Wasser, die weiten Sandstrände und das leckere Essen sind für viele verlockend. Doch zuletzt staunten die Urlauber in Kroatien und Italien nicht schlecht, als sie für ihre Reise plötzlich tiefer in die Tasche greifen müssen als zuvor geplant. Das steckt hinter der fiesen Preis-Peitsche.

Am Morgen ein kalter Eiskaffee, nachmittags ein erfrischendes Eis am Stiel und abends dann ein leckeres Abendessen – so stellen sich viele Urlauber ihren Aufenthalt in Kroatien und Italien vor. Doch die Preissteigerungen in den beliebten Urlaubsregionen machten den Reisenden zuletzt im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung. Die Preise dieser Leckerei gingen zuletzt besonders durch die Decke und lösten daraufhin im Netz hitzige Diskussionen aus.

Urlauber in Kroatien & Italien: Reisende sind fassungslos

Die Sonne brennt und die Zahlen auf dem Thermometer klettern jeden Tag aufs Neue in die Höhe. Urlauber in Kroatien und Italien hatten zuletzt mit einigen warmen Tagen zu kämpfen und waren für jede noch so kleine Abkühlung mehr als dankbar. Doch wer sich zuletzt „mal eben“ ein erfrischendes Eis gönnen wollte, der musste spätestens beim Bezahlen entrüstet feststellen, dass die Preise ganz schön teuer geworden sind.

+++ Urlaub in Kroatien: Irre Szenen am Strand – Touristen trauen sich nicht ins Wasser +++

Insbesondere Kroatien-Liebhaber trifft es hart. „Ein Eisbecher sollte dort unglaubliche 17 Euro kosten“, heißt es dazu in einem Bericht der „tz“. Doch auch in Italien steigen die Preise weiter hin rasant an. Ein TikTok-Nutzer teilt seine Entsetzung über diese Entwicklung darauf hin im Netz und stößt damit auf viel Zuspruch.

Weitere Themen:

„Viel zu teuer, einfach nicht bestellen“, schreibt ein weiterer Nutzer unter dem Beitrag, in dem der TikToker entsetzt die Eis-Speisekarte in die Kamera hält. „Etwas teurer als Monte-Carlo“, witzelt ein anderer und verweist damit auf einen Stadtbezirk in Monaco, der für seine nicht ganz so günstigen Preise bekannt ist. Ob sich die Eis-Preise bald wieder entspannen, bleibt abzuwarten.