Urlaub: Warnung vor beliebtem Reiseziel – es geht um Leben und Tod

Gerade, weil in Deutschland das Wetter verrückt spielt und wir zwischen Hochwasser, frühlingshaften Temperaturen und Glatteis gefangen sind, macht es besonders Spaß, sich an die Planung des nächsten Urlaubs zu machen. Während die Einen schon längst gebucht haben, machen das Andere lieber spontaner.

So oder so: Dieses beliebte Reiseziel solltest du besser meiden. Der Grund ist alles andere als banal – er ist brandgefährlich.

Urlaub: Beliebtes Reiseziel gefährlich für Reisende

Es trifft ausgerechnet ein absolutes Traumreiseziel. Die Rede ist von den Karibikinseln Bahamas und Jamaika. Weiße Sandstrände, traumhaftes Wetter und türkisblaues Wasser sorgen hier für das absolute Urlaubsfeeling. Doch ausgerechnet hiervor warnt die US-Botschaft. Der Grund dafür ist die die hohe Kriminalität auf den Karibikinseln.

Besonders Gewaltverbrechen seien ein Problem. „Morde haben sich zu jeder Tageszeit ereignet, auch am helllichten Tag auf den Straßen“, so die US-Botschaft. Allein in diesem Jahr, das ja erst seit einem Monat läuft, seien bereits 18 Menschen ermordet worden, wie die amerikanische Botschaft in Nassau (Hauptstadt von den Bahamas) veröffentlichte. Besorgniserregend und Grund genug, um eine Reisewarnung auszusprechen, wie die Botschaft findet!

Kritik bei den Reisenden

Während die einen dankbar über die Warnung sind und die karibischen Inseln bei der nächsten Urlaubsplanung wohl lieber außenvorlassen, so sehen andere Reisende das ganze etwas Anders. In Reisegruppen auf Facebook wird über die Warnung wild diskutiert. Eine Einheimische aus Nassau erzählte: „Ich fühle mich sicher, wohin ich auch gehe, ich störe niemanden, deshalb habe ich keine Sorgen. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich hier sicherer als auf Reisen in den USA.“ Auch andere berichteten, dass die besagten Morde eher gezielt und bandenbezogen seien und Touristen außen vor ließen.

Dass die Zahl an Gewaltverbrechen und Morden außergewöhnlich hoch ist, das lässt sich jedoch nicht abstreiten. Wer im Urlaub besonderen Wert auf Sicherheit legt und auch nachts überall auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich vielleicht nach anderen Reisezielen als den Karibikinseln umsehen.