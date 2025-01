Urlaub in der Türkei: An berühmtem Ort traf mich der Schlag – sogar Einheimische fielen vom Glauben ab

Es sollte ein kurzer Urlaub in der Türkei werden – und wurde zur Touristen-Abzocke! Ich wollte für einige Januar-Tage der deutschen Kälte entfliehen und nach Izmir. Die Millionen-Metropole an der türkischen Ägäis-Küste gilt als Geheimtipp für alle, die einen Urlaub in der Türkei jenseits des Mittelmeers oder von Istanbul machen wollen.

Gutes Essen, mildes Winterklima bei Sonnenschein und bis zu 18 Grad, herzliche und offene Menschen – Izmir vereint mit das Beste, was das Land am Bosporus zu bieten hat. Dazu kommt: Die Stadt hat eine reiche Geschichte, dort und in der unmittelbaren Umgebung gibt es mehrere historische Orte, die sogar UNESCO-Weltkulturerbe sind. Das sollte den finanziellen Spielraum dieses Urlaubs in der Türkei gehörig einschränken.

Urlaub in der Türkei: An berühmtem Ort traf mich der Schlag

In der Nähe von Izmir, etwa 70 Kilometer südlich, befindet sich die antike Stadt Ephesos. Sie war im Altertum eine der größten und bedeutendsten Ortschaften Kleinasiens, beherbergt mit dem Tempel der Artemis sogar eines der Sieben Weltwunder der Antike. Die Ruinen sind seit 2015 Weltkulturerbe, locken jährlich zehntausende Touristen aus der ganzen Welt an. Vor Ort traf mich dann aber der Schlag.

Denn die Eintrittspreise haben es in sich: Ohne einen Guide und ohne Audio-Erklärungen ist für Nicht-Türken die glatte Summe von 40 Euro fällig! In der Türkei ist das verdammt viel Geld, ein üppiges Abendessen kriegt man dort schon für umgerechnet sieben Euro. Vor allem der Preisvergleich mit Einheimischen machte mich wütend: Während Ausländer also eine Summe für den Eintritt nach Ephesos zahlen müssen, mit der man Tage durchkommt, reichen Türken schon umgerechnet zwei Euro. Zwei Euro gegen 40 Euro!

Urlaub in der Türkei: Die antike Stadt Ephesos gehört zu den touristischen Magneten an der Ägäis-Küste. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Selbst Einheimische fielen vom Glauben ab

Als ich eine Kassiererin auf die hohen Preise ansprach, gab sie zu, dass 40 Euro „viel“ und „etwas teuer“ seien. Na, wie schön, dass das registriert wird. In Erwartung auf ein wenigstens historisches Erlebnis und besondere Bauten zahlte ich das Geld zähneknirschend dann doch. Ich sollte es später bereuen, denn bei aller Liebe meinerseits für antike Geschichte: Der Preis ist selbst für deutsche Touristen einfach zu hoch. So beeindruckend sind die Ruinen dann doch nicht.

Mehr News:

Das sahen auch Einheimische so, die mit mir am frühen Abend auf den Bus warteten. Ein älterer Herr meinte zu mir: „Es ist Abzocke, dass ihr so zur Kasse gebeten werdet. Dabei ist jetzt im Januar noch nicht mal Hochsaison. Im Frühjahr werden die Preise bestimmt auf 50 Euro erhöht. Ungerecht, wie ihr behandelt werdet.“ Schöner Trost, diese Erkenntnis. Ein weiterer: Definitiv werde ich niemals wieder herkommen. Weltkulturerbe hin oder her…