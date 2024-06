Urlaub in der Türkei und Griechenland: Gefahr für Touristen! Deshalb müssen sie höllisch aufpassen

Na, wenn das mal nicht zu viel des Guten ist! Der Juni meint es nicht so wirklich gut mit uns in Deutschland – zumindest, was das Wetter angeht. Zwar ist es vielerorts angenehm, doch in einigen Ecken weht dann doch der Wind um die Ohren oder es regnet eben. Wie man es auch dreht und wendet: Ein Sommer sieht anders aus. Kein Wunder, dass man dann einen Urlaub in der Türkei oder Griechenland plant.

Gute Küche, schöne Strände und natürlich überragendes Wetter – viele Deutsche finden am Mittelmeer ihr Sommerglück. Jetzt aber kommt es faustdick für alle im Urlaub in der Türkei und Griechenland. Denn ab Dienstag (11. Juni) pirscht sich eine üble Hitzewelle heran. Und die hat es insbesondere für Touristen in sich!

Urlaub in der Türkei und Griechenland: Gefahr für Touristen!

Über Südosteuropa zieht eine kleine Hitzewelle an. Temperaturen von 40 Grad und noch mehr sind dann an der Tagesordnung. Bis mindestens Donnerstag (13. Juni) bleibt es in der Türkei und in Griechenland brütend heiß. Sogar Temperaturen von 45 Grad könnten im Laufe der Woche erreicht werden!

Das griechische Rote Kreuz schlägt jetzt Alarm, veröffentlichte Verhaltenstipps, die die Gesundheitsministerien beider Länder übernommen haben. Meteorologen halten es zwar für normal, dass es im Juni sowohl in der Türkei als auch in Griechenland heiß werden kann. Doch die Thermometer seien dann doch ungewöhnlich heiß.

Hitzewelle in Südosteuropa

Konkret betroffen von der gefährlichen Hitze sind weite Teile Griechenlands, darunter auch die Halbinsel Peloponnes, Kreta und die Kykladen. Das Rote Kreuz empfiehlt, sich nicht in der Sonne aufzuhalten, Fensterläden geschlossen zu halten, ausreichend zu trinken und nur leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Alkohol und Sport im Freien sollten vermieden werden, außerdem sei es lebensgefährlich, Kinder und Tiere tagsüber im Auto zu lassen.

Auch die Feuerwehr ist besorgt, weil die Waldbrandgefahr besonders in Mittelgriechenland wegen der hohen Temperaturen und des regenarmen Winters sehr hoch sei, teilte die Behörde auf X mit. Anders sieht es nicht in der Türkei aus, dort warnt der Wetterdienst vor allem im Westen des Landes vor einer Hitzewelle mit bis zu 45 Grad Celsius. Kinder und ältere Menschen sollten sich zwischen 11 und 16 Uhr nicht im Freien aufhalten. Bleibt zu hoffen, dass schon bald Abkühlung im Anmarsch ist…