Urlaub in der Türkei, Griechenland und Co.: Das sind die besten All-Inclusive-Hotels in Europa

Die Sommermonate stehen vor der Tür und so langsam steigt die Vorfreude auf einen Urlaub in der Türkei, Griechenland und Co. Wer einfach mal die Seele baumeln lassen will, der ist HIER in diesem Jahr genau richtig, denn das Reiseportal „TripAdvisor“ hat anhand von Millionen von Bewertungen entschieden: Das ist das beste All-Inclusive-Hotel in Europa.

Wer nicht auf eigene Faust per Mietwagen die Gegend unsicher machen will, um am Abend in einer Ferienhaus-Küche zu kochen, sondern das Rundumsorglos-Paket buchen möchte, der ist in einem All-Inclusive-Hotel richtig aufgehoben. Damit der Urlaub auch so erholsam wie möglich ist, muss die Unterkunft jedoch gründlich ausgewählt werden. Das solltest du für deine Auswahl wissen.

Urlaub in der Türkei, Griechenland und Co.:

Cocktails rund um die Uhr, Fitnessangebote und ein garantierter Liegeplatz am Strand – so stellen sich die meisten ihren Urlaub in der Türkei, Griechenland und Co. in einem All-Inclusive-Hotel vor. Die Anlage „Voyage Belek Golf und Spa“ in Belek läuft im diesjährigen TripAdvisor-Ranking allen anderen Unterkünften den Rang ab. Doch auch viele andere Unterkünfte können von dem Reiseportal nur wärmstens empfohlen werden.

Besonders hoch im Kurs: Anlagen in der Türkei, in Griechenland und in Spanien. Wer hier seinen Urlaub plant, der scheint gute Chancen auf eines der beliebtesten All-Inclusive-Hotels in ganz Europa zu haben. Ob „Ikos Aria“ in dem Land von Gyros und Zaziki oder „Iberostar Royal Andalus“ in Spanien – hier kommt so ziemlich jeder auf seine Kosten. Doch auch wenn der Urlaub mit Rundum-Sorglos-Paket sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, müssen Reisende sich künftig auch auf einige Änderungen einstellen.

Trend geht zu mehr Individualität

Es macht sich immer mehr der Hang zur Individualität breit und auch Pauschalreisen könne zunehmend selbst gestaltet werden. Ob personalisierte Ausflüge oder die Anreise per Linienflug „und auch Reisen jenseits des klassischen Wochenrhythmus sind erlaubt“, berichtete der „Express“ zuletzt.

Wie der Urlaub in der Türkei, Griechenland und Co. am Ende des Tages tatsächlich gestaltet werden kann, sollte jedoch jeder für sich selbst entscheiden.