Urlaub in der Türkei: Touristin sitzt im Flieger – als sie das sieht, bricht sie in Panik aus

Die Türkei kommt bei vielen Reisefans gut an. Gerade die touristischen Gegenden bestechen mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, schönen Hotels und einer großen Essensauswahl. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei vielen Angeboten für einen Urlaub durchaus verlockend.

Ganz so toll wie viele sich den Urlaub in der Türkei wohl vorstellen, verlief er für eine Touristin allerdings nicht. Schnell bricht sie in Panik aus und befindet sich in akuter Gefahr. Doch wie konnte es dazu kommen?

Urlaub in der Türkei: Touristin bricht in Panik aus

Lucy Slawson aus Market Rasen in England hat nach Angaben der „Dailymail“ in der Türkei Urlaub gemacht. Schon dort bemerkte sie einen fiesen Ausschlag an ihren Armen und Beinen.

Sie ging zunächst davon aus, dass er durch einen Mückenstich, zu viel Sonne oder einer falschen Ernährung im Türkei-Urlaub entstand. Kurz nach der Landung im Vereinigten Königreich brach sie allerdings in Panik aus, denn ihr wurde klar: Ihr gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich rasant.

Touristin befindet sich in großer Gefahr

Auf dem Rückweg zum Flughafen bemerkte sie nach Angaben der Zeitung, dass sie nur noch verschwommen sieht und sich immer schlechter fühlt. Der Ausschlag ist kurz darauf dreimal so groß, brennt und ist blau verfärbt.

Als die Türkei-Urlauberin daraufhin eine Apotheke aufsucht, ruft die Mitarbeiterin sofort den Notruf und die Frau kommt in ein Krankenhaus. Kurz darauf verfällt sie für eine Woche in einen halb komatösen Zustand. Als sie aufwacht, kann sie sich weder richtig bewegen, noch kommunizieren, geschweige denn ihre Blase kontrollieren. Doch was ist der Grund dafür?

Urlaub in der Türkei: DAS ist der Auslöser

Nach Angaben der „Daily Mail“ haben Ärzte bei der die Türkei-Urlauberin ein chronisches Erschöpfungssyndrom und eine funktionelle neurologische Störung diagnostiziert. Auslöser dafür sei ihrer Ansicht nach eine Infektion, die durch einen Mückenstich übertragen wurde.

Aufgrund dessen musste sie das Sprechen und Gehen wieder neu lernen. Mittlerweile befindet sie sich wohl auf dem Weg der Besserung, lebt aber noch immer mit den Folgen des lebensverändernden Urlaubs in der Türkei.