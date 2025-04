Urlaub in der Türkei: Miese Falle am Flughafen – „Zocken uns ab“

Diese Nachricht hat Touristen aus Deutschland die Sprache verschlagen. Wer einen Urlaub in der Türkei vorhat, sollte seinen Aufenthalt am Flughafen Istanbul genau planen.

Denn wer am Dreh- und Angelpunkt vieler Reisen in die Türkei nicht aufpasst, dem droht schnell ein gehöriges Loch im Portemonnaie. Urlauber reagieren schockiert und sprechen von regelrechter Abzocke.

Urlaub in der Türkei: Irre Flughafen-Preise

Sich mal eben einen Burger gönnen, bevor es in den Flieger Richtung Heimat geht? Am Istanbuler Flughafen sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen. Denn Berichten von Urlaubern zufolge soll die Fast-Food-Kette dort astronomische Summen für seine Speisen aufrufen.

Die Rede ist etwa von 23 Euro für einen Double Whopper – und das tatsächlich nicht im Menü mit Pommes und Drink. Stattdessen sollen Kunden diese exorbitant hohe Summe allein für den Burger hinblättern. Zum Vergleich: In Deutschland kostet der Double Whopper in der Regel 8,19 Euro (im Menü 11,99 Euro).

„Zocken uns ab“

Kein Wunder also, dass die Preis-Politik von Burger King am Flughafen Istanbul viele Urlauber abschreckt. Das sei sogar kein Einzelfall, wie ein MSN-Nutzer berichtet, der den DER-WESTEN-Bericht über die Preise bei Burger King gelesen hat: „Das ist in Antalya schon lange so.“

Viele Touristen kennen die horrenden Preise allerdings und wissen, wie sie sich vorbereiten: „Ich hatte immer was im Hotel eingepackt. 0,33 Bier kostet auch circa 8 Euro“, berichtet ein anderer MSN-Nutzer. Andere verweisen darauf, dass den Touristen nicht nur in der Türkei das Geld aus der Tasche gezogen wird: „Shops in Airports zocken uns überall auf der Welt ab“, weiß der nächste.

Die ganze Aufregung kann jedoch nicht jeder begreifen: „Ja und? Ich sehe doch das Preisschild über der Hackfleisch-Theke, bevor ich da was bestelle. Und genau das lasse ich dann mal einfach.“ Eine Maßnahme, die den Geldbeutel auf jeden Fall schont…