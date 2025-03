Urlaub in der Türkei: Auswärtiges Amt warnt! In diesen Städten solltest du Obacht walten lassen

Die Türkei ist seit Jahren ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Ob einen aufregenden Städte-Trip in eine der Metropolen oder entspannen am Strand – Millionen von deutsche Urlauber reisen jährlich in die Türkei. Doch verschreckt DAS nun Reisende vor dem beliebten Urlaubsziel?

Denn besonders zwei Städte sollen zuletzt immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht haben. Das Auswärtige Amt hat sich bereits eingeschaltet und sogar die türkischen Behörden haben eine Warnung ausgesprochen, bei der Urlauber nun hellhörig werden dürften.

Zwei türkische Städte besonders betroffen

Die beliebten Städte Istanbul und Ankara erfreuen sich jährlich vieler Reisenden. Mit ihren bunten Märkten und den pulsierenden Städten ziehen sie Urlauber nur so an. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren ein gefährlicher Trend in diesen Metropolen breit gemacht: gepantschter Alkohol.

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Alkohol, der mit Methanol gemischt wurde. Dadurch, dass dieser geruch- und farblos ist, wird er von Verzehrenden nicht bemerkt. In vielen Fällen hat dies schon zu Vergiftungen geführt, die bei Betroffenen schwere gesundheitliche Folgen hervorgerufen haben.

Auswärtiges Amt warnt ausdrücklich

Bereits das Auswärtige Amt hat sich auf der offiziellen Webseite dazu geäußert und schreibt: „Kaufen Sie Alkohol nur in lizenzierten Fachgeschäften. Achten Sie auf ungeöffnete Originalverpackungen und offizielle Lizenzierung (Steuerbanderole).“

Denn mit einer Methanol-Vergiftung ist nicht zu spaßen. Wie der Bund für Risikobewertung (BfR) erklärt, deuten Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit auf eine Vergiftung hin. Wird der Konsum nicht sofort behandelt, kann eine Methanolvergiftung zu einer andauernden Sehstörung oder zur Erblindung führen – im schlimmsten Fall kann es sogar tödlich ausgehen.

Doch wie schützt man sich am besten vor dem geruch- und farblosen Mittel? Das Auswärtige Amt verweist vor allem darauf, sich auch die Schreibweise auf den Flaschen genau anzuschauen und ob die Druckqualität auf der Banderole stimmt. Auch sollten Urlauber selbst gebrannten Alkohol meiden, da hier die Gefahr sehr groß ist, dass dieser gepantscht ist.