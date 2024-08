Urlaub auf Sylt: Baustelle sorgt für Ärger – doch dann gibt’s eine Überraschung

Wer in der Sommersaison auf teure Flüge oder lange Anreisen verzichten will, den zieht es in Deutschland oft an die Küste. Ob Nord- oder Ostsee, auch hier laden zahlreiche Badeorte zum Urlaub ein. Besonders beliebt ist ein Urlaub auf Sylt. Seit vielen Jahren zieht es nicht nur die Reichen und Schönen auf die Insel, sondern auch Familien mit Kindern. Doch in der Hochsaison eine Ferienwohnung zu finden, ist gar nicht so einfach.

Noch schwieriger ist es jedoch für Einheimische, eine Wohnung zu finden. Bezahlbarer Wohnraum ist auf Sylt Mangelware und die Mieten explodieren von Jahr zu Jahr. Dass nun ausgerechnet in Westerland ein Gebäude abgerissen wird und ein Neubau entsteht, erhitzt die Gemüter. Die Kritik, Sylt baue nur für Urlauber und vernachlässige die Einheimischen, ist groß. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über die Baustelle.

Urlaub auf Sylt: Baustelle sorgt für Kritik

Als eine Frau ein verlassenes Gebäude in der Danziger Straße in Westerland entdeckte, fotografierte sie es. Sie veröffentlichte die Bilder in sozialen Netzwerken, um andere zu fragen, was es damit auf sich hat. Warum wird das Gebäude in der Danziger Straße 4 abgerissen? Nicht die Urlauber auf Sylt, sondern die Insulaner selbst waren darüber mehr als verärgert. Der Beitrag löste sofort hitzige Diskussionen und Kritik an den Verantwortlichen aus, berichtet „MOIN.DE“.

Immer mehr Insulaner sind der Meinung, dass auf Sylt mehr für die Urlauber getan und der Tourismus gefördert wird, als auf die Bedürfnisse der Einheimischen einzugehen. Doch entsteht hier wirklich ein neues Hotel, eine Ferienwohnanlage oder eine andere touristische Einrichtung? Diesmal scheint die Baustelle einen erfreulichen Grund zu haben.

Diesmal nicht für Urlauber

Unter dem Beitrag versammelten sich einige Sylt-Kenner, die die erhitzten Gemüter sofort beruhigten. Laut „KLM Sylter Wohnen“ entstehen hier neue Wohnungen, die die Insulaner ganz für sich haben können. Statt eines weiteren Hotels soll hier also Wohnraum für die Insulaner selbst entstehen. Endlich! Mehr über das geplante Projekt erfährst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“.