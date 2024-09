Urlaub in Spanien: Horror! Deutsche (30) stirbt nach Hai-Angriff

Was für eine schreckliche Nachricht aus dem Urlaub in Spanien! Vor den Kanarischen Inseln ist eine Urlauberin (30) aus Deutschland bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen. Das teilten die Rettungskräfte in Spanien mit.

Die Frau habe laut der Rettungskräfte am Montagnachmittag (16. September) südlich der beliebten Urlaubsinsel Gran Canaria bei der Hai-Attacke ein Bein verloren.

Urlaub in Spanien: Horror! Deutsche stirbt nach Hai-Angriff

Ein paar Stunden später sei sie am Abend an Bord eines Rettungshubschraubers ihren Verletzungen erlegen, so die Nachrichtenagentur AP.

Mehr News:

Laut Informationen der spanischen Nachrichtenseite „atlanticohoy.com“ war die Frau auf einer Katamaran-Tour in internationalen Gewässern unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Woher die Deutsche kommt, ist nicht bekannt.