Urlaub in Spanien: „Ansturm steht bevor“ – beliebte Region schlägt Alarm

Ein Urlaub in Spanien ist für viele Reiseliebhaber ein Muss, denn das Land hat einiges zu bieten. Gerade die Inseln kommen bei vielen Touristen gut an, denn dort können sie lange Standspaziergänge machen, abschalten und die Natur erkunden.

Letzteres könnte im Urlaub in Spanien allerdings zu einem echten Reinfall werden. Eine beliebte Region schlägt jetzt Alarm.

Urlaub in Spanien: „Bevorstehender Ansturm“

Der Lorbeerwald von Los Tilos auf La Palma ist eine beliebte Sehenswürdigkeit bei einem Urlaub in Spanien. Besucher können einen Urwald erkunden und beispielsweise einen Wasserfall entdecken.

Wer Waldbäder und Wandertouren im Urlaub liebt, ist hier genau richtig. Ein Problem gibt es laut Umweltschützern von Drago Canarias allerdings. Sie sind der Meinung, dass die Infrastruktur vor Ort ungenügend sei.

Beliebte Region schlägt Alarm

Schon zu Ostern erwarteten sie einen „bevorstehenden Ansturm“, wie das Portal „Kanaren News“ berichtet. Dabei könnten große Menschenmengen zu Problemen führen. Der Grund: Vor Ort gibt es nach Angaben von Drago Canarias nur 15 Parkplätze. Keiner von ihnen eignet sich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und auch von einem Shuttleservice fehlt jede Spur.

Dabei empfängt Los Tilos pro Jahr etwa 100.000 Gäste, was knapp 275 Menschen am Tag sind. Für Naturliebhaber, die einen Urlaub in Spanien machen, könnten die Umstände vor Ort besser sein. Deshalb präsentiert Drago Canarias nun konkrete Vorschläge.

Urlaub in Spanien: Das fordern Umweltschützer

Die Umweltschützer schlagen in einer Mitteilung diese Änderungen vor:

Tägliche Begrenzung der Anzahl von Autos – Unterscheidung zwischen privaten und gemieteten Fahrzeugen

Einen Shuttlebus-Service von Los Sauces (kostenlos für Einheimische, kostenpflichtig für Touristen)

Einnahmen sollen in den Schutz des Gebiets reinvestiert werden

Durch diese Maßnahmen erhoffen sie sich deutliche Besserungen in puncto Infrastruktur. Denn das sei gerade bei der Neueröffnung nach Renovierungsarbeiten sinnvoll. Für all diejenigen, die in Spanien Urlaub machen und sich den Wald ansehen möchten, bleibt abzuwarten, ob die Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden.