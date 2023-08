Urlaub in Spanien, Italien, Kroatien und Co.: Schönste Insel der Welt gekürt – das Ergebnis schockiert

Für Millionen Deutsche geht’s jedes Jahr im Sommer ans Mittelmeer. Beim Urlaub in Spanien, Italien oder Kroatien entfliehen sie dem stressigen Alltag und dem miesen Wetter der Bundesrepublik und lassen für einige Tage die Seele baumeln.

Während viele Reisende traditionell die Touristen-Hotspots auf dem Festland ansteuern, zieht es zuletzt auch immer mehr Menschen bei ihrem Urlaub in Spanien, Italien, Kroatien und Co. auf kleinere Inseln entlang der Küste. Speziell jene Inseln, die man nur mit dem Boot erreichen kann, sind in den meisten Fällen nicht so überlaufen wie die großen Urlaubs-Regionen am Festland.

Urlaub in Spanien, Italien und Co.: Wo gibt’s die schönste Insel?

Wer einen solchen Insel-Urlaub in Betracht zieht, stellt sich womöglich die Frage: Auf welcher Insel ist es ganz besonders schön? Dieser Frage widmete sich zuletzt die Plattform „Right Boat“, auf der See-Liebhaber kleine und große Boote kaufen und verkaufen. „Right Boat“ startete unter seinen Käufern und Verkäufern eine große Umfrage: Welche ist die schönste Insel der Welt, die man nur mit dem Boot erreichen kann?

Nun würde man auf dem ersten Platz dieser Umfrage womöglich eine der beliebten Mittelmeer-Inseln vor der Küste von Spanien, Italien oder Kroatien sowie Griechenland erwarten. Vielleicht auch eine Insel in der Karibik oder eine Insel in Südostasien. Während die genannten Regionen in der Top-10 der schönsten Inseln auftauchen, ist Platz 1 jedoch sicher für die meisten Menschen eine große Überraschung.

Die schönsten Inseln der Welt

Auf Platz 1 liegt Skelling Michael. Die Insel liegt im Südwesten von Irland und ist gerade mal 842 Meter lang und 422 Meter breit. Die Insel ist unbewohnt. Das Besondere an Skelling Michael: Auf der Insel befindet sich ein bekanntes mittelalterliches Kloster. Sofern es das Wetter zulässt, fahren jeden Tag mehrere Boote vom Festland auf die Insel und verschaffen Touristen die Chance, sich die Kloster-Ruinen anzuschauen.

Touristen wandern auf den Treppen des mittelalterlichen Klosters von Skelling Michael. Foto: imago/McPhoto/Wolf-Feix

Auf Platz 2 schaffte es das Archipel Raja Ampat im Indopazifik in Indonesien. 1800 Inseln gehören zu dem Archipel, etwa 35 davon sind bewohnt und zählen rund 40.000 Einwohner.

Und die „Bronze-Medaille“ sicherte sich das La-Maddalena-Archipel“ im Norden von Sardinien. Das Archipel besteht aus 62 Inseln, die für ihre malerischen Strände berühmt sind.

Die 10 schönsten Inseln, die nur mit dem Boot erreichbar sind (laut einer Umfrage von „Right Boat“)

Platz 1: Skelling Michael (Irland)

Skelling Michael (Irland) Platz 2: Raja Ampat (Indonesien)

Raja Ampat (Indonesien) Platz 3: La Maddalena (Italien)

La Maddalena (Italien) Platz 4: Horizontal Falls (Australien)

Horizontal Falls (Australien) Platz 5: Dry Tortugas (USA)

Dry Tortugas (USA) Platz 6: Galesnjak (Kroatien)

Galesnjak (Kroatien) Platz 7: Vieques (Puerto Rico)

Vieques (Puerto Rico) Platz 8: Marble Cathedral (Chile)

Marble Cathedral (Chile) Platz 9: Ko Sorin (Thailand)

Ko Sorin (Thailand) Platz 10: La Graciosa (Spanien)

Viele Griechenland-Urlauber sind übrigens seit jeher heiß darauf, sich ihre eigene Privat-Insel zu kaufen. Was das Ganze kostet, erfährst du hier.

So viel können wir vorab bereits verraten: Für einen Normalverdiener wäre eine eigene Insel im Mittelmeer wohl nur durch einen Lotto-Gewinn zu realisieren.