Urlaub in Spanien: Wer hier hinreist, erhält eine fette Prämie

Für tausende Touristen endet ihr wohlverdienter Urlaub in Spanien meist sehr abrupt, wenn sie nach ein bis zwei Wochen wieder zurück in Deutschland sind. Statt Sommer, Sonne und Meer stehen hierzulande die nächsten Wochen eher kühle, nasse und graue Tage an. Nicht gerade prickelnde Aussichten.

Da wäre es doch umso schöner, einfach in Spanien zu bleiben! Leider ist das oft eine Frage des Geldes und der Urlaubstage. Eine spanische Region jedoch könnte diesen Traum von bezahltem Urlaub in Spanien nun wahr machen.

24.000 Euro Prämie für Urlaub in Spanien?

Eine hohe Lebensqualität und gleichzeitig niedrigere Lebenshaltungskosten sind nur einige der Gründe, wieso viele Deutsche dort arbeiten wollen, wo eigentlich Urlaub gemacht wird. Mit Remote Work ist das möglich: In Deutschland angestellt sein und deutsches Gehalt genießen, gleichzeitig aber in Spanien wohnen. Oftmals ist jedoch die Planung eines solchen Unterfangens mehr als aufwändig. Die lokale Regierung von Extremadura schafft dabei Abhilfe.

Die spanische Region Extremadura will mit einer finanziellen Förderung bis zu 200 digitale Nomaden anziehen. Und diese finanzielle Förderung kann sich sehen lassen: Die Landesregierung hat für das Programm insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Personen unter 30 Jahren können 10.000 Euro erhalten, Personen über 30 Jahre 8.000 Euro, berichtet „Forbes“. Nach Ablauf der zwei Jahre winken weitere Prämien. Insgesamt sind damit bis zu 24.000 Euro Prämien möglich! Dafür gibt es einige Bedingungen. Interessierte müssen in einer kleinen Ortschaft mit weniger als 5.000 Einwohnern ziehen und mindestens zwei Jahre dortbleiben.

Neue Einwohner gewinnen

Während Barcelona oder Mallorca mit Overtourism zu kämpfen haben, sieht es in der ländlichen Region im Westen Spaniens an der portugiesischen Grenze ganz anders aus. Mit dieser Maßnahme will die Regierung die Fernarbeit nutzen, um der Wirtschaft der Region neues Leben einzuhauchen und den Trend der Entvölkerung und wirtschaftlichen Stagnation umzukehren. Landflucht und Überalterung der ländlichen Erwerbsbevölkerung sind nur einige der Probleme, mit denen ländliche Regionen zu kämpfen haben. Extremadura hat mit 26 Einwohnern pro Quadratkilometer die geringste Bevölkerungsdichte Spaniens, wie „Forbes“ berichtet.

Wer sich nach seinem Urlaub in Spanien also dazu sehnt, weiterhin in dem mediterranen Klima zu leben und auch im Winter nicht unbedingt frieren zu müssen, der kann dabei auch noch ordentlich Geld abstauben. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine frühzeitige Bewerbung empfohlen.