Urlaub in Spanien, Griechenland und Co.: Darum werden wir beim Reisen so häufig krank

Letzter Arbeitstag ist beendet, Zuhause sind alle Koffer gepackt und der Urlaub kann beginnen. Es geht nach Spanien oder Griechenland an den Strand und Erholung ist angesagt. Doch im Urlaubsort angekommen, gibt es die ersten Sorgen. Plötzlich läuft die Nase und das Husten beginnt.

Eigentlich war der Urlaub in Spanien Griechenland und Co. zur Erholung geplant, doch viele Menschen werden ausgerechnet in diesem Zeitraum krank. Woran liegt das überhaupt?

Urlaub in Spanien, Griechenland und Co.: Darum werden wir krank

Sobald es die ersten Huster gibt, ist der Urlaub in Spanien, Griechenland oder an einem anderen Ort in Gefahr. Statt am Strand zu entspannen, liegen viele Menschen im Krankenbett. Laut einer Umfrage im Auftrag der HanseMerkur Versicherung berichten 81 Prozent von rund 2.000 Teilnehmern von Krankheiten oder Verletzungen auf der Reise.

Vor allem jüngere Urlauber fangen sich dabei eine Erkältung oder Magen-Darm-Erkrankungen ein. Über Sonnenstiche beklagen sich auch viele. 85,4 Prozent der 18-24-Jährigen und 85,1 Prozent der 25- bis 34-Jährigen wurden demnach im Urlaub schon einmal krank. In der Gruppe der 55- bis 65-Jährigen waren es zwar weniger, aber immerhin noch 74,3 Prozent der Befragten. Zu den häufigsten Erkrankungen während des Urlaubs gehörten laut der Umfrage eine Erkältung oder Grippe.

Erkältung/Grippe: 51,3 %

Magen-Darm-Erkrankung: 46,2 %

Hautprobleme wie Ausschläge: 37,1 %

Sonnenstich: 33,9 %

Kleine Sportverletzungen: 24,2 %

Es sind aber nicht nur Erkrankungen: Auch Verletzungen gibt es im Urlaub immer wieder mal. Rund 24,2 Prozent der Befragten zogen sich zum Beispiel beim Beach-Volleyball kleinere Blessuren wie Verstauchungen zu. 12,8 Prozent berichten sogar über Knochenbrüche, Platzwunden, Sehnenrisse, Verrenkungen und Muskelfaserrisse während der Urlaubszeit.

Verkehrsunfälle auch im Urlaub

Doch das ist noch nicht alles. So gab es auch einige Menschen, die sich beim Urlaub in Spanien und Co. bei Verkehrsunfällen verletzt haben. So endete die Reise bei einigen sogar im Krankenhaus. 17,4 Prozent mussten ambulant, 12,1 Prozent sogar stationär behandelt werden. Zum Arzt mussten schon einmal 30,2 Prozent der 2.000 Befragten während ihrer „vermeintlich schönsten Zeit des Jahres“, dem Urlaub. Wiederum 13 Prozent ließen sich nicht behandeln, bei 42,6 Prozent reichte die Reiseapotheke aus.

Warum werden wir aber so oft krank im Urlaub? Laut Arbeitspsychologen ist das Phänomen „Leisure Sickness“, auf Deutsch Freizeitkrankheit, nicht selten. Oftmals ist Stress der Hauptgrund, der sich auf das Immunsystem auswirkt. Denn durch chronischen Stress bleibt das Stresshormon Kortisol dauerhaft erhöht und schwächt so die Immunabwehr.

Dabei reagiert das menschliche Abwehrsystem auch bei Stress auf eine Infektion, aber die Symptome wie Schnupfen, Kopf- oder Halsschmerzen bleiben aus – zunächst einmal. Denn die Immunreaktion ist verzögert. Die Krankheitszeichen treten erst dann auf, wenn der Kortisolspiegel sinkt, also der Stress abnimmt. Das ist allerdings erst dann der Fall, wenn Erholung ansteht.