Spanien-Urlaub in Gefahr? Plattform löscht über 60.000 Ferien-Anzeigen

Spanien ist ein beliebtes Reiseziel, doch der angespannten Wohnsituation fällt nun auch der Urlaub zum Teil zum Opfer. Wohnraum ist knapp, die Mieten steigen und vor allem Kurzzeitvermietungen verstärken die Problematik. Das Land reagiert mit strengen Maßnahmen und greift gegen Ferienwohnungen durch.

Diese Veränderungen könnten auch deutsche Urlauber spüren, die nach günstigen Unterkünften suchen. Die neuen Regelungen sollen den Wohnungsmarkt entlasten, beeinflussen aber gleichzeitig den Zugang zu Ferienwohnungen. Die Frage bleibt, wie sich diese Maßnahmen langfristig auf Tourismus und Lebensqualität auswirken.

Steigende Mietpreise beeinträchtigen den Urlaub in Spanien

In Spanien verschärft sich die Wohnraumkrise, besonders in Städten und beliebten Urlaubsregionen. Die starke Nachfrage nach Unterkünften treibt die Mieten in die Höhe. Dies führt seit längerem zu Protesten gegen die Wohnungsnot und unerschwingliche Mietpreise. Die Vermietung von Ferienwohnungen über Plattformen wie Airbnb verschärft das Problem zusätzlich. Für Urlauber könnte dies künftig die Suche nach günstigen Unterkünften deutlich erschweren.

Auch interessant: Urlaub am Mittelmeer immer gefährlicher – diese Warnung hat es in sich

Das Verbraucherschutzministerium hat die Löschung von mehr als 65.000 Anzeigen auf Airbnb angeordnet. Diese Maßnahme betrifft Unterkünfte, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Angebote für einzelne Zimmer bleiben jedoch von dieser Regelung ausgenommen. Betroffen sind Ferienwohnungen, die nicht bei staatlichen Stellen registriert oder falsch gekennzeichnet sind. Urlauber sollten daher darauf achten, ob Vermieter eine gültige Lizenznummer vorweisen können.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Urlaub beeinflusst durch rechtliche Maßnahmen

Die genauen Verstöße umfassen unter anderem fehlende Registrierungen oder falsch angegebene Lizenznummern. Auch fehlende Angaben zur Art des Vermieters – privat oder gewerblich – zählen dazu. Diese Informationen sind wichtig, um den Verbraucherschutz sicherzustellen. In Spanien ist eine Anmeldung von Ferienunterkünften bei staatlichen Behörden fast überall Pflicht. Davon wurden viele Anzeigen, auch durch falsche Angaben, als illegal eingestuft.

Mehr News:

Airbnb hatte versucht, gegen die Löschanweisungen gerichtlich vorzugehen. Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen eine Anweisung mit 5.800 Anzeigen blieb jedoch erfolglos. Laut Verbrauchsministerium werde Airbnb die vorgegebenen Maßnahmen nun umsetzen müssen. Die Änderungen könnten den Wohnungsmarkt Spaniens langfristig entlasten, könnten Urlaubern jedoch gleichzeitig erschwerten Zugang zu Ferienwohnungen bieten. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.