Urlaub im Spa: Das sind die besten Wellness-Resorts in Deutschland, Europa und der Welt

Von einem Urlaub im Spa träumt wohl jeder Mensch regelmäßig. Dem schmuddeligen Wetter entfliehen, dem Alltagsstress entsagen – und einfach mal entspannen. Wer würde dazu nein sagen?

Spa-Ressorts und Wellness-Hotels schossen in jüngerer Vergangenheit auf der ganzen Welt wie Pilze aus dem Boden. Kein Wunder: Schließlich erhält Selbstfürsorge für die Menschen heutzutage einen immer größeren Stellenwert. Und so ist es verständlich, dass immer mehr Menschen Urlaub im Spa machen wollen.

Urlaub im Spa: Die besten Resorts der Welt

Ein Spa hat eine zentrale Aufgabe: Das Wohlbefinden seiner Gäste maximal zu steigern. Dahingehend können die Gäste verschiedene Behandlungen und Anwendungen wahrnehmen, wie zum Beispiel Massagen oder kosmetische Anwendungen. Es gibt zudem in der Regel große Saunalandschaften, verschiedene Pools, Ruheräume und vieles mehr.

Wer die Entscheidung zu einem Urlaub im Spa getroffen hat, wird sich in einem zweiten Schritt vermutlich fragen: Welche Spa-Resorts sind besonders empfehlenswert? Das Fachmagazin „Condé Nast Traveller“ hat die besten Spas der Welt ausgezeichnet. Das sind die Gewinner:

Chiva-Som (Hua Hin, Thailand)

Das Chiva-Som ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern zählt unter Spa-Liebhabern seit jeher zu einer der besten Adressen der Welt. Mehr als 150 Treatments bietet das Chiva-Som an, darunter klassische Thai-Massagen oder auch ayurvedische Behandlungen.

Eine Yoga-Session im legendären Spa Chiva-Som. Foto: imago/agefotostock

Ayurveda Parkschlösschen (Traben-Trarbach, Deutschland)

Der Preis für das „Beste Ayurvedische Spa“ ging nach Rheinland-Pfalz. An der Mosel liegt das Ayurveda Parkschlösschen.

Euphoria Retreat (Mystras, Griechenland)

Das Euphoria Retreat gewann in der Kategorie „Bestes Sport-Programm“. Im anliegenden Wald bieten Trainer ein ganz besonderes Fitness-Programm an.

Das Four Seasons Resort auf den Malediven. Foto: imago/robertharding

Four Seasons Resort Maldives (Landaa Giraavaru, Malediven)

Das Four Seasons auf den Malediven ist der Gewinner in der Kategorie „Lebensverändernde Erfahrung“. Dieser Preis geht an ganz besonders exklusive Resorts. Neben der malerischen Strandlandschaft kann das Four Seasons vor allem mit seinen vier Restaurants punkten, die asiatische, orientalische, italienische Küche sowie Gegrilltes servieren.

MasQi, The Energy House (Banyeres de Mariola, Spanien)

Das MasQi gewann den Preis „Bestes ganzheitliches Spa" und bietet viele verschiedene Treatments an, wie zum Beispiel Entgiftung. Besonders erwähnenswert sei die Lage des Resorts – sehr abgeschieden im Nationalpark Sierra

So wunderschön diese Spa-Resorts auch sein mögen – ein Urlaub in den Wellness-Tempeln hat seinen Preis. Wer nicht genug Erspartes beiseitegelegt hat, kann sich einen solchen Spa-Urlaub wohl nur mithilfe einer Finanzspritze leisten – sei es durch eine Bonuszahlung durch den Arbeitgeber oder einen kleinen Lotto-Gewinn.