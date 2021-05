Urlaub an der Nordsee: Wut auf Insel – „Unfassbar, das hat nichts mit Urlaub zu tun“

Es sollte die schönste Zeit des Jahres werden – stattdessen herrscht Wut und Ärger!

Der Urlaub an der Nordsee kann so schön sein. Gerade Sylt gilt als Traumziel für alle, die gern mal Urlaub an der Nordsee machen wollen. Corona hat das lange unmöglich gemacht. Jetzt steht aber eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten an, Touristen kehren wieder auf Sylt ein, machen Urlaub an der Nordsee.

Und damit ein altes Problem, wie unser Partnerportal berichtet.

Urlaub an der Notsee: Wut auf Insel – „Unfassbar, das hat nichts mit Urlaub zu tun“

Denn mit der Rückkehr der Touristen kommt auch das Müllproblem zurück an die Nordsee-Strände! Wie nämlich Fotos zeigen, wird auf Sylt richtig gefeiert. Leider auch mit allen Nebenwirkungen, die solche Partys mit sich bringen. Überall Kisten, Flaschen und Müll.

------------------------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

------------------------------

Auf Facebook heißt es in einem Beitrag: „Traurig, aber wahr. Einige wenige können sich leider nicht zu benehmen. Das geht gar nicht.“ Und das trotz aller Appelle in der Vergangenheit, berichtet .

Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Der Beitrag bewegt viele Menschen, zahlreiche Kommentare finden sich. Eine Frau schreibt: „Unfassbar, das hat nichts mit Urlaub zu tun. Es ist rücksichtslos der Natur und den anderen Menschen gegenüber.“

------------------------------

Mehr News aus dem Norden:

++ Rügen öffnet im Sommer – auf die Besucher wartet eine große Überraschung ++

++ Hamburg: „Säurefassmörder“ sitzt in Santa Fu – jetzt gibt es diesen großen Plan für seine Horror-Geschichte ++

++ Udo Lindenberg spricht über düstere Stunden: „Hilft mir bewusster zu leben“ ++

------------------------------

Wie andere User darauf reagiert haben und ob das Müllproblem Konsequenzen nach sich ziehen könnte, erfährst du ! (mg)