Sorgenfrei Urlaub in Finnland oder Dänemark buchen – jetzt steht es fest

Du liebst es, neue Orte zu erkunden und planst bereits deine nächste Reise? Dann solltest du dich vor deinem Urlaub über die Sicherheit vor Ort informieren. Auskunft darüber, ob sich ein Urlaub in Finnland, Dänemark und Co. in dieser Hinsicht anbietet, gibt dir nicht nur das auswärtige Amt.

Auch die Risk Map des Unternehmens „International SOS“ zeigt dir auf, wo aktuell Gefahren drohen. Doch wo kannst du aktuell noch sorgenfrei Urlaub machen?

Urlaub: Diese Länder gelten als ungefährlich

Um zu ermitteln, wo aktuell ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht, werden verschiedene Faktoren bedacht. Dazu zählen beispielsweise Terrorgefahr, Krieg, Unruhen, Überfälle, Entführungen und Betrugsvergehen. Zusätzlich dazu spielen auch Naturkatastrophen und die Verkehrsinfrastruktur in die Risk Map rein. Es könnte sich also lohnen, einen Blick auf die Karte zu werfen, bevor du den Urlaub buchst.

Zu den sichersten Reisezielen in Europa zählen nach Angaben der Risk Map aktuell: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Finnland, Island, Dänemark, Grönland, Portugal, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Irland und Norwegen.

Hier kannst du sorgenfrei verreisen

Jetzt steht also fest: Ein Urlaub in Finnland und Dänemark bietet sich entsprechend an. Doch auch außerhalb von Europa kannst du sorgenfrei verreisen. Zu den sichersten Reisezielen abseits von Europa zählen aktuell Kanada, Australien, Neuseeland, Singapur, Bhutan, Samoa und Japan.

Die Sicherheit kann sich allerdings in allen Ländern schnell wieder ändern. Du solltest dein Wissen über die Gefahren also regelmäßig auffrischen, bevor du in den Urlaub fliegst.