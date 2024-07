Urlaub: Warnung für zwei beliebte Ferien-Ziele – HIER sollten Reisende vorsichtig sein

Die Sommersaison ist in vollem Gange und viele Deutsche sind bereits aus dem Urlaub zurück oder freuen sich auf ihre wohlverdiente Auszeit. Neben Hotel- und Flugbuchungen sowie der Planung von Ausflügen sollten Touristen, die ins Ausland reisen, vor allem eines beachten: die Sicherheit im jeweiligen Land.

Das Auswärtige Amt informiert Deutsche über Reise- und Sicherheitshinweise und klärt über mögliche Gefahren auf. Bei den Urlaubsländern warnt das Auswärtige Amt vor allem vor Regionen in den beiden beliebten Ländern Ägypten und Türkei.

Urlaub: Auswärtiges Amt spricht Teilreisewarnung für Ägypten aus

Ägypten gehört zu den Top-Destinationen, wenn es um einen sorglosen All-inklusive Urlaub im Sternehotel geht. Neben prächtigen Hotelanlagen punktet das Land auch mit historischen Sehenswürdigkeiten. Doch für den diesjährigen Sommer hat das Auswärtige Amt eine Teilreisewarnung ausgesprochen. Derzeit warnt es vor Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel, das ägyptisch-israelische Grenzgebiet (mit Ausnahme von Taba) und entlegene Gebiete der Sahara. Besonders vor unbegleiteten, individuellen Ausflügen und Überlandfahrten im Süden der Sinai-Halbinsel wird abgeraten.

+++ Urlaub an der Nordsee: Touristen stornieren Reisen – wie sicher ist Norderney noch? +++

Auch über die Sicherheitslage in Ägypten schreibt das Auswärtige Amt. Demnach kommt es in dem Urlaubsland immer wieder zu pro–palästinensischen Demonstrationen mit teilweise hohen Teilnehmerzahlen. Obwohl die Sicherheitslage in Ägypten insgesamt weiterhin stabil und ruhig ist, wird Urlaubern empfohlen, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden.

Das könnte dich auch interessieren:

Warnung auch vor Türkei

Das Auswärtige Amt rät bei Reisen in die Türkei zu ähnlichen Vorsichtsmaßnahmen. Aufgrund des anhaltenden Konflikts in Israel und den palästinensischen Gebieten kann es in der Türkei zu spontanen pro-palästinensischen Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen kommen. Es wird daher empfohlen, wachsam und vorsichtig zu sein, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden und die aktuelle Nachrichtenlage in den lokalen Medien zu verfolgen. Von Reisen in das türkische Grenzgebiet zu Syrien und dem Irak wird dringend abgeraten.

In den Touristengebieten der Urlaubsländer Ägypten und Türkei besteht kein Sicherheitsrisiko. Wer im Urlaub einen Ausflug in entlegenere Gebiete unternehmen möchte, sollte auf Nummer sicher gehen und sich an einen Reiseveranstalter wenden.