Urlauber wollen mit Hund verreisen – jetzt macht die Nachricht die Runde

Viele Hundebesitzer müssen bei der Planung ihres Urlaubs einiges beachten, wenn sie ihren Vierbeiner mitnehmen möchten. Wie der „ADAC“ berichtet, sind die Bestimmungen in manchen Ländern so umfangreich, dass eine kurzfristige Reise nicht möglich ist.

Für manche Rassen gelten sogar so strenge Bestimmungen, dass die Auswahl der Urlaubsziele beschränkt ist. Doch wo lohnt sich ein Urlaub mit Hund überhaupt?

Urlaub mit Hund: Unterkünfte bekommen Awards

Die Redaktion des Reiseportal „hundehotel.info“ hat die besten 50 Unterkünfte für einen Urlaub mit Hunden gekürt. Insgesamt standen 700 hundefreundliche Betriebe aus zwölf europäischen Ländern zur Auswahl. Um die Sieger zu ermitteln, wurden die Unterkünfte genauer unter die Lupe genommen.

Für Serviceleistungen wie „Wellnessangebot für den Hund“, „Hundespielzeug“, „Hundeseminare vor Ort“ und „Hund im Restaurant erlaubt“ gab es jeweils eine bestimmte Anzahl an Punkten. Je mehr Punkte die Unterkünfte sammelten, desto besser das Ergebnis. Jetzt macht eine Nachricht die Runde, die viele Hundebesitzer freuen dürfte: Eine deutsche Unterkunft sicherte sich in dem Ranking Platz 1 und bietet sich somit perfekt für einen Urlaub mit Hund an.

Reisen mit Hund: Diese Unterkünfte sind die besten

Von den 50 Gewinnern kommen 24 aus Österreich, 18 aus Deutschland, fünf aus Südtirol, zwei aus der Schweiz und einer aus den Niederlanden. Unter den Top 10 für einen Urlaub mit Hund befinden sich diese Unterkünfte:

1. Hunderesort Waldeck, Philippsreut (Deutschland, Bayern)

2. Naturforsthaus, Preitenegg (Österreich, Kärnten)

3. Almfrieden Hotel & Romantikchalet, Ramsau am Dachstein (Steiermark, Österreich)

4. Natur-Hunde-Hotel Bergfried, Rötz (Deutschland, Bayern)

5. Seehotel Moldan, Postmünster (Deutschland, Bayern)

6. Natur.Genuss.Hotel – Sonnasita, Faschina (Österreich, Vorarlberg)

7. Hotel Grimming Dogs & Friends, Rauris (Österreich, Salzburg)

8. Hotel Mair am Ort, Dorf Tirol (Italien, Trentino-Südtirol)

9. Hotel Magdalena, Ried im Zillertal (Österreich, Tirol)

10. Alpenhotel Tyrol Adults Only Hotel, Pertisau am Achensee (Österreich, Tirol)

Zu den besten 10 Unterkünften zählen somit insgesamt drei deutsche Unterkünfte. Besonders gut geeignet für einen Urlaub mit Hund ist allerdings das Hunderesort Waldeck in Bayern.