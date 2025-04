Urlaubs-Schnäppchen: In diesen Ländern bekommst du mehr für deine Euros

Viele denken: Wer beim Urlaub sparen will, muss auf Spaß verzichten. Aber das stimmt nicht! Denn ob man sich vor Ort viel leisten kann, hängt von einem einfachen Prinzip ab: der Kaufkraft – also davon, wie viel ein Euro im Urlaubsland wert ist.

Klingt kompliziert? Ist es aber nicht! Denn jetzt gibt es gute Nachrichten: In einigen Ländern bekommst du derzeit deutlich mehr für das gleiche Geld.

Urlaub: HIER sparst du kräftig – Brasilien, Argentinien & Co.

Wenn du zum Beispiel im Urlaub 10 Euro in der Hand hast, kannst du dir – je nach Land – einen Kaffee oder ein ganzes Mittagessen kaufen. In einem Land mit hoher Kaufkraft für den Euro bekommst du mehr für dein Geld. In einem Land mit niedriger Kaufkraft dementsprechend weniger.

Und nun steht es laut „Focus.de“ fest: Ganz oben im Preisparadies steht Brasilien. Mit rund 36 Prozent mehr Kaufkraft als im Vorjahr wird der Urlaub in Rio zur Samba-Party für den Geldbeutel. Auch in Argentinien tanzt der Euro Tango: 31 Prozent mehr fürs Geld bedeuten zartes Steak zum Sparpreis und Kultur satt in Buenos Aires.

+++ Urlaub an der Nordsee: Krabben bald ein Luxusgut? Touristen haben die Nase voll +++

Die Türkei lockt ebenfalls mit starken 26 Prozent mehr Kaufkraft – perfekt für Strandliebhaber, Olivenöl-Fans und Feta-Freunde. Selbst in Ägypten bekommt man für den Euro 9 Prozent mehr – ideal für Pyramiden-Abenteuer und entspannte Bootstouren.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Achtung: Sri Lanka, Kenia & Co. – Hier wirds teuer

Aber Vorsicht, liebe Reiselustige! Nicht überall kannst du mit deinem Euro richtig sparen. In Ländern wie Sri Lanka, Kenia, Thailand oder Costa Rica bekommst du derzeit weniger für dein Geld – dort ist der Euro nicht ganz so stark.

Vor allem auf Mauritius ist es für viele Urlauber derzeit teuer. Denn dort hat der Euro rund 14 Prozent an Wert verloren. Das heißt: Du zahlst mehr – und bekommst weniger.

Mehr News:

Apropos Urlaub: HIER findest du einige Tipps, wie du beim Fliegen richtig viel Geld sparen kannst.