Mallorca: Deutsche Fußballfans gehen in Palma ins Stadion – sie ahnen nicht, worauf sie sich einlassen

Wenn der eigene Verein nicht international spielt, kann man statt einer Europapokal-Auswärtsfahrt ja auch als neutraler Zuschauer einfach mal einen Stadiontag in den Urlaub einbauen. Wenn nicht gerade Sommerpause ist, wird schließlich gefühlt jedes Wochenende irgendwo gekickt. Das dachten sich auch meine Begleiter und ich, als wir vom 16. bis zum 20. Mai Urlaub auf Mallorca machten.

Drei fußballverrückte Jungs – die Loyalitäten gelten Dortmund, Schalke und Heidenheim -, die eigentlich nur den letzten Bundesliga-Spieltag am Ballermann feiern wollten. Doch wie sich herausstellte, stand an diesem Wochenende auch ein Heimspiel des RCD Mallorca in La Liga an. Ein spontaner Stadion-Trip in Palma, um spanischen Erstliga-Fußball live zu sehen? Warum nicht? Und dann spielen bei Mallorca mit Mateu Morey (Borussia Dortmund), Omar Mascarell (FC Schalke 04) und Pablo Maffeo (VfB Stuttgart) sogar noch drei Ex-Bundesliga-Kicker.

Wir kauften uns spontan Tickets für rund 60 Euro pro Person, besorgten uns Mallorca-Trikots im Fanshop, knipsten Fotos mit dem Maskottchen „Dimonio“ und setzten uns auf unsere Plätze in der ersten Reihe der Nordkurve im „Estadi Mallorca Son Moix“ – ohne jedoch zu ahnen, auf was wir uns da eingelassen hatten.

Deutsche Fußballfans beim RCD Mallorca

Es war ein nicht unwichtiges Spiel für den RCD Mallorca am 18. Mai 2025. Der vorletzte Spieltag, Mallorca lag als Tabellenzehnter nur einen Punkt hinter den Europapokal-Plätzen. Gegner Getafe dagegen wollte im Tabellenkeller den letzten Schritt gehen, um sich jeglicher rechnerischer Abstiegssorgen zu entledigen. Wir drei hatten große Lust auf das Spiel – wussten aber zugegebenermaßen nicht viel über den RCD Mallorca als Verein.

Das Estadi Mallorca Son Moix, hat Platz für rund 23.000 Zuschauer. Foto: IMAGO/AFLOSPORT

Entsprechend überrascht waren wir bereits von dem Spektakel vor dem Anpfiff. Mehrere höllisch verkleidete Personen mit Teufelshörnern, zerfetzten Klamotten, Ketten und Ruß-Schminke im Gesicht traten auf den Rasen und tanzten zu den Rhythmen von „We Will Rock You“ – Feuer und Dämonen spielen eine wichtige Rolle in der Tradition Mallorcas.

Doch mit Beginn des Spiels wurde uns nach und nach klar, dass es beim RCD Mallorca gerade gewaltig brodelt. Nach temporeichem Start flachte das Spiel immer mehr ab – und die Aufmerksamkeit von uns drei Touristen wandte sich irgendwann vom Rasen auf die umliegenden Tribünen.

Fans zeigen deutlich ihren Unmut

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte ein Doppelschlag der Gäste (56., 65.) Getafe mit 2:0 in Führung. In diesen Minuten löste sich der Block der Mallorca-Ultras in der Südkurve des Stadions auf, die organisierten Fans sammelten sich am oberen Rand der Tribüne – als ob sie das Stadion verlassen wollen würden. Stattdessen jedoch stimmten sie von dort aus wütende Rufe nicht nur gegen die Mannschaft auf dem Platz an, sondern auch in Richtung anderer Mallorca-Fans, die sich auf der angrenzenden Westtribüne befanden. Was ist denn da los, dass sich Anhänger desselben Klubs live im Stadion beschimpfen?

Der Westen live aus Mallorca!

Verpasse keine News auf unserer Themenseite Mallorca!

Und als dann auch noch Mallorca-Stürmer Cyle Larin für seinen Anschlusstreffer zum 1:2 in der Nachspielzeit von den eigenen Fans ausgebuht wurde, war uns schnell klar, dass hier irgendetwas im Argen liegt. Also warfen wir nach dem Spiel unsere Handys an, recherchierten fleißig – und konnten unsere Augen kaum vom Bildschirm lassen.

Experte befürchtet „großen Knall“

Dass der RCD Mallorca mit dieser 1:2-Pleite gegen Getafe alle Chancen aufs europäische Geschäft verspielt hat, war offenbar nur das kleinste Übel. Seit Wochen sind die mallorquinischen Fans stinksauer auf ihr eigenes Team. „Wir spielen eine historische Saison, und doch fühlt es sich so lustlos wie selten an“, schimpfte der Fanclub „Moviment Mallorquinista“ in einem Statement auf X. Man wirft dem Verein vor, mehr auf Social-Media-Reichweite als auf sportliche Entwicklung und die Nähe zu den Fans zu setzen. Der US-amerikanische Clubbesitzer Andy Kohlberg steht dabei ebenfalls in der Kritik.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut der „Mallorca-Zeitung“ rechnet auch der Journalist Tomeu Maura bald mit einem „großen Knall“ beim RCD Mallorca. Spieler wie Pablo Maffeo oder Samu Costa heizen Wechselspekulationen um sich an, bitten den Verein sogar öffentlich, sie zu verkaufen! Und auf Trainer Jagoba Arrasate, der Mallorca seit dieser Saison trainiert, höre in der Kabine sowieso keiner mehr, so Maura. Der Coach erfüllt zwar tabellarisch die Ziele des Klubs, stellt aber selbst fest: „Wenn die Fans unglücklich sind, haben wir etwas falsch gemacht.“

Was kommt beim RCD Mallorca als Nächstes?

Unruhe im Verein, Fans wenden sich gegen Spieler und sogar gegen andere Anhänger, der Coach verliert die Kabine und ein Verein verspielt zu Hause kurz vor Saisonende den Europapokal gegen einen Abstiegskandidaten. Dass wir bei einem spontanen Stadionbesuch im Mallorca-Urlaub derart viel Fußballdrama live miterleben würden, hätten wir niemals erwartet.

Aber eins ist klar: Den RCD Mallorca werden wir künftig deutlich intensiver verfolgen!