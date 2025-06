Urlaub: Touristin traut ihren Augen kaum – „Wir wollten nur in den Pool“

Der Sommerurlaub ist für viele Menschen eine Zeit der Entspannung – doch an Hotelpools herrscht oft hektisches Gedränge. Vor allem um die besten Liegen am Pool wird sich da gern mal gestritten. Genau das sorgt regelmäßig für Diskussionen.

Denn obwohl ein Urlaub eigentlich Ruhe bringen soll, eskaliert die Jagd nach Sonnenplätzen vielerorts. Aktuelle Szenen auf Lanzarote zeigen, wie weit manche dabei gehen, um ihrem Anspruch Nachdruck zu verleihen.

Urlaub: Pool-Reservierung eskaliert

In einem Hotel auf Lanzarote warteten Urlauber mehr als eine Stunde vor dem Poolbereich, um Liegen zu reservieren. Diese Szenen, die an Sommerklischees wie Badelatschen erinnern, wurden von einer fassungslosen Touristin gefilmt. Ihr Video sorgt inzwischen auf TikTok für viel Aufsehen.

Der sogenannte „Handtuch-Krieg“ zwischen Briten und Deutschen spitzte sich hierbei besonders zu. Laut der Touristin seien Vertreter beider Nationen beteiligt gewesen. Urlauber warteten bereits morgens in einer langen Schlange, um beim Öffnen des Pools die besten Liegen zu sichern. „Das ist irgendwie lächerlich“, merkte sie an.

„Am Anfang war es nicht so“

Ab 8 Uhr standen die ersten Urlauber bereit, obwohl der Poolbereich offiziell erst um 9.30 Uhr öffnete. Die Touristin erklärte auf TikTok: „Ich bin seit einer Woche hier. Am Anfang war es nicht so, aber jetzt sieht es jeden Tag so aus.“ Als der Pool geöffnet wurde, stürmten Urlauber los, warfen Handtücher auf Liegen und eilten zur Platzsicherung. Eine Frau entfernte sogar eine Absperrung, um schneller zu sein.

Bereits um 9.50 Uhr waren alle Liegen durch Handtücher blockiert, einige Plätze blieben zunächst ungenutzt. Zwei Urlauber gaben zu, sich selbst im Video erkannt zu haben. „Das sind mein Freund und ich, wir wollten nur in den Pool gehen“, erklärte eine beteiligte Urlauberin online.

