Urlaub: Pauschalreise oder individuell buchen? Expertin klärt über deinen Traumurlaub auf

Vor den Urlaub hat der liebe Gott den Fleiß gesetzt – so müssen Reisende nicht nur genug Geld für den Trip gespart haben, sondern auch einige Zeit und Mühe in die Planung des Traumurlaubs investieren.

Immer wieder stellt sich bei beiden Faktoren die Fragen: Pauschalreise oder individuell buchen? Reisebüro oder heimischer Computer? Eine Reiseexpertin klärt auf, was zu deinem persönlichen Urlaub passt.

Urlaub: Pauschalreise günstiger? Expertin spricht Klartext

Wer einen Urlaub ohne große Planung und ohne finanziellen Aufwand möchte, der fühlt sich auf den ersten Blick von einer Pauschalreise angesprochen. Schließlich kann man so Flug und Hotel direkt zusammen buchen, entsprechende Termine werden dabei von Reisebüro oder Website vorgeschlagen. Gekrönt wird das Ganze noch von dem Aufenthalt in einem „All Inclusive“-Hotel, sodass auch an dem Urlaubsziel weder Essensplanung noch Einkäufe eine Rolle spielen.

Doch so günstig, wie eine Pauschalreise hier klingt, ist sie gar nicht immer – vor allem nicht im Vergleich zu Individualreisen, wie Reiseberaterin Hanna Pettrup gegenüber dieser Redaktion erklärt: „Individual ist nicht deutlich teurer. Es wird ein Budget gesetzt, in dem Rahmen man sich bewegt.“ Der Vorteil: Die Reise kann direkt an spezielle Wünsche angepasst werden, der Urlaub kann so wirklich nach den eigenen Träumen gestaltet werden. Während Hanna Pettrup mit ihrer Reiseplanungsagentur „Tourameo.com“ die Kosten für ihre Dienstleistung individuell nach Aufwand berechnet, verdient ein Reisebüro beispielweise prozentual an jeder gebuchten Reise mit – hier kann es also auch zu „versteckten Kosten“ kommen.

Urlaub: „Reise sehr austauschbar“

Hat man jedoch nichts gegen einen großen Hotelkomplex mit Massentourismus, kann man aber auch über ein Reisebüro und eine Pauschalreise günstig Urlaub machen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass „die Reise sehr austauschbar“ wird und man nur wenig vom Land sieht.

Wird ein Reiseziel bevorzugt, das nicht jeder Mensch ansteuert (zum Beispiel diese Geheimtipps), kann man laut Reise-Expertin Pettrup auf ein Reisebüro verzichten, da kleinere Anbieter für Unterkünfte meist ohnehin nicht mit Reisebüros zusammenarbeiten.

Laut der 31-Jährigen, die selbst schon viele Länder dieser Welt bereist hat, ist die Frage nach einer Pauschal- oder Individualreise grundsätzlich keine finanzielle. „Man kann bei beidem einen günstigen Preis bekommen“. So geht es vielmehr darum, was möchte man in seinem Urlaub machen, hat man spezielle Hobbys oder möchte etwas ganz bestimmtes erleben. So gilt auch beim Thema Urlaub also: Alles ist eine Frage des Geschmacks.