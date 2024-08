Urlaub an der Ostsee: Gefährlicher Stoff entdeckt – Touristen in Sorge

Sollten Touristen etwa schon bald von einem Urlaub an der Ostsee lieber Abstand nehmen?

Eine Studie hat zuletzt besorgniserregende Ergebnisse zutage gefördert. Es geht um einen gefährlichen Stoff, unverantwortliches Verhalten und eine erschreckende Entwicklung. Aber der Reihe nach.

Urlaub an der Ostsee in Gefahr?

Das Fachmagazin „Environmental Science & Technology“ veröffentlichte zuletzt eine Studie, an der viele renommierte Wissenschaftler gearbeitet hatten. Beteiligt waren Forscher folgender Institutionen:

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) in Massachusetts (USA)

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie (Bremen)

Leibniz-Institut für Ostseeforschung (Warnemünde)

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich in der Ostsee eine besorgniserregend große Menge an Thallium befindet. Thallium ist ein Schwermetall, das für Säugetiere hochtoxisch ist.

+++ Auch interessant: Urlaub an der Ostsee: Frau kehrt an den Strand zurück – sie erwartet eine böse Überraschung +++

Ostsee-Urlauber besorgt

Kaum war die Studie veröffentlicht, machten Touristen sich Sorgen. Sollten sie auf ihren geliebten Urlaub an der Ostsee fortan verzichten?

Das Baden in der Ostsee ist aktuell weiterhin unbedenklich – noch! Denn was durchaus so manche Sorgenfalte auf die Stirn treiben darf: Die Forscher gehen davon aus, dass die Werte künftig weiter steigen. Der Grund: die Erhöhung des Sauerstoffgehalts im Wasser.

Colleen Hansel, Co-Autorin der Studie und Wissenschaftlerin am WHOI, erklärte: „Thallium wird im Sediment durch Sulfide gebunden. Eine Sauerstofferhöhung führt allerdings zur Abnahme der Sulfide und somit zur Freisetzung von Thallium.“

Die Studie macht deutlich, dass weitreichende Maßnahmen erforderlich sind, um das Meer zu schützen. Damit der Urlaub an der Ostsee auch weiterhin bedenkenlos möglich ist.