Urlaub an der Ostsee: Schild am Strand sorgt für Trubel – der Grund dahinter ist wichtig

Na, das sieht man auch nicht alle Tage! Wer Urlaub an der Ostsee machen will, hofft meistens auf mildes Wetter, saubere Strände, gute norddeutsche Küche und viel Natur. Als aber die Urlauber plötzlich dieses Schild am Strand von Kühlungsborn an der Ostsee sehen, wundern sie sich.

Mehr noch: Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, sorgt der Warnhinweis für mächtig Wirbel!

Urlaub an der Ostsee: Schild am Strand sorgt für Trubel

Auf Facebook teilt ein Spaziergänger ein Foto des besagten Schilds. Auf der gelben Tafel prangt: „Rastende Robben – 100 Meter Abstand“. Zusätzlich wurde noch ein kleiner Zaun um den Bereich am Ostsee-Strand errichtet, damit neugierige Urlauber den Tieren auch wirklich nicht zu nahe kommen.

Eines ist klar: Die Robben, die hier eine Verschnaufpause einlegen wollen, sollen dies auch tun dürfen! Dennoch gibt es den einen oder anderen, der schon das Vergnügen mit den Säugetieren hatte, wie MOIN.de berichtet.

Diskussion über Robben

So berichtet eine Frau auf Facebook, dass sie nachts beim Spazieren zufällig auf eines der Meerestiere traf. Sie und ihr Begleiter erschraken sich, suchten schnell das Weite, damit die Robben sich weiter ausruhen können. Anderen Urlaubern könnte es in den nächsten Wochen wohl ähnlich ergehen.

Mehr News:

Einige Facebook-User fragen allerdings auch, an welchem Strandabschnitt genau das Schild denn stehe. Das sorgt für Unmut, denn die Stelle dient eben nicht als Location für Schaulustige! Wie diese hitzigen Diskussionen weitergehen und was Tierschützer hoffen, kannst du auf MOIN.de nachlesen!