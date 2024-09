Urlaub an der Ostsee: Wahnsinn auf Rügen und Usedom – Menschen fliehen jetzt hierhin

Einwohner zahlreicher beliebte Urlaubsländer wie Spanien, Italien oder Griechenland schlagen Alarm. Denn in den Sommermonaten werden einige Regionen von Touristen fast schon überlaufen. Ein Reiseanbieter hat deshalb die Reißleine gezogen, und zwei Reiseziele in Griechenland für 2025 aus seinem Programm gestrichen (welche, erfährst du hier).

Um ein paar schöne Tage am Strand zu verbringen, müssen manche Deutsche auch gar nicht weit fahren. Denn ein Urlaub an der Ostsee ist für Berliner beispielsweise fast ein Katzensprung. Doch auch hier herrscht während der Urlaubssaison Ausnahmezustand – deshalb zieht es mehr und mehr Menschen nun an einen anderen Ort ganz in der Nähe.

Urlaub an der Ostsee: Rügen und Usedom überlaufen – HIER findest du Ruhe

Rügen und Usedom ist natürlich längst über die Grenzen von Deutschland weithin bekannt und beliebt. Das hat auch eine Auswertung der statistischen Ämter der Bundesländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein Anfang Juli ergeben. Demzufolge wurde die Insel Rügen 2023 von mehr als 1,2 Millionen Touristen fast überlaufen – zum Vergleich: es leben nur rund 70.000 Einwohner dort.

Auf Platz zwei ist Usedom gelandet, mit rund einer Million Gäste und Sylt besuchten etwa 762.000 Menschen im Vorjahr. Von Ruhe und Entspannung kann da in den Hochphasen wohl kaum noch die Rede sein. Deshalb zieht es einige Deutsche nun an einen anderen Ort, der nur wenige Kilometer von Rügen entfernt ist.

Denn die Insel Hiddensee ist für viele ausländische Touristen noch unberührtes Land. Auch auf der Landkarte muss man genau hinschauen, denn mit einer Fläche von 19 Quadratkilometern und knapp 1000 Einwohnern ist die Insel doch recht überschaubar. Mit dem Auto kommen Urlauber nicht dort hin, denn Hiddensee ist nur mit der Fähre vom Stralsunder Festland aus erreichbar.