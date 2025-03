Urlaub an Ostsee & Nordsee: Küstenorte lahmgelegt! Touristen erreicht die Nachricht

Viele dürften ihren Jahresurlaub für 2025 bereits gebucht haben. Während es so manchen in weite Ferne zieht, haben andere in diesem Jahr wieder einen Urlaub innerhalb von Deutschland geplant. Denn warum weit verreisen, wenn Ostsee und Nordsee als deutsche Meere nur wenige Auto- oder Bahnstunden entfernt liegen?

Doch wer schon jetzt einen Urlaub an der Ostsee oder Nordsee verbringen will, der könnte die Küstenorte und Inseln leerer als sonst wahrnehmen. Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ hat das auch einen guten Grund.

Urlaub an Ostsee & Nordsee: Krankheitswelle grassiert

Der Winter hatte auch in anderen Teilen Deutschlands zur Folge, dass viele schnieften und husteten. Eine Grippe-Welle war bei dem Auf und Ab der Temperaturen wohl eine relativ normale Folge. Das bekam man auch an der Ostsee und Nordsee zu spüren. Urlaubern dürfte das ebenfalls nicht entgangen sein.

+++ Urlaub an der Ostsee: Massenhaft Stornierungen – sind Sie der Grund? +++

Denn laut „MOIN.DE“ sollen noch nie so viele Menschen an Ostsee und Nordsee krankgeschrieben gewesen sein! Wie aktuelle Zahlen belegen, sollen Angestellte im Schnitt 25,4 Tage pro Jahr fehlen. Summiert sind das fast fünf Arbeitswochen. Und die Krankheitswelle scheint vor keiner Branche Halt zu machen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Anwohner fassungslos: „Armes Deutschland“

Gründe für die Rekord-Fehlzeiten gibt es laut Experten einige. So würde der dauerhafte Personalmangel zu überlasteten Kollegen und Chaos an Ostsee und Nordsee führen. Auch Urlaubern entgeht das nicht, die etwa in Cafés oder Hotels zu Gast sind und mit den Folgen des Krankheitsdramas konfrontiert werden.

Diese Urlaubs-News von Ostsee, Nordsee und Co. könnten dich jetzt auch interessieren:

Auch Anwohner der Ostsee und Nordsee können es nicht fassen, was derzeit in den sonst so idyllischen Urlaubregionen vor sich geht. „Alle nicht mehr belastbar, armes Deutschland“, wird so etwa einer deutlich. Warum Experten nun in Sorge sind, dass die Krankheitswelle kein Ende nehmen wird, und welche weiteren Gründe es für die Zustände geben könnte, das liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.