Urlaub an der Nordsee: Merkwürdiger TikTok-Trend bricht sich Bahn – „Bin süchtig“

Du planst einen Urlaub an der Nordsee? Dann könntest du schon bald von einem Mega-Hype angesteckt werden. Denn die Nachfrage nach Produkten einer bestimmten Marke ist aktuell riesig.

Dabei kommen sie eigentlich gar nicht von der Nordsee, sondern aus England. Dort haben die sogenannten „Jellycat“-Produkte ihren Ursprung. Doch was bietet das gleichnamige Unternehmen seinen Kunden, dass der Hype bis nach Deutschland reicht?

Urlaub an der Nordsee: TikTok-Trend breitet sich aus

Jelly Cat bietet zahlreiche Kuscheltiere in verschiedensten Variationen an. Von süßen Häschen bis hin zu Bären ist alles dabei. Zusätzlich bietet der Hersteller auch einige außergewöhnliche Stofftiere an.

Unter der Kategorie „Amuseables“, zu Deutsch „amüsant“, gibt es unter anderem welche in Form von Footballs, Getränken, Speisen, Pflanzen oder Sandburgen, welche denen aus dem Urlaub ähneln. Auch Handtaschen und Rucksäcke in Form von Croissants, Wolken, Schweinchen, Schildkröten und Co. bietet das Sortiment. Auf der Plattform TikTok sind die Produkte bereits voll im Trend, wie „Moin.de“ berichtet.

Jelly Cats an der Nordsee erhältlich

Dort soll der Trend allmählich eskalieren. „Ich bin definitiv Jellycat-süchtig“, habe eine Frau kommentiert. Eine andere hat bereits eine ganze Sammlung. Das zeigt: Nicht nur Kinder sind von den Kuscheltieren entzückt, sondern auch Erwachsene. Erhältlich sind sie nicht nur auf der Website von Jelly Cat, sondern auch in einigen Stores. Bei einem Urlaub an der Nordsee kannst du die Produkte finden.

Von dem Hype haben offenbar Unternehmen vor Ort mitbekommen – so auch eine Küsten-Bäckerei, die ein Kuscheltier in Croissant-Form verkauft. Den Urlaubern bleibt bei einem Kauf vor Ort die Versandkosten erspart, die sonst bei einem Kauf aus England anfallen. Die Produkte sind ohnehin nicht günstig und können sogar über 80 Euro kosten. Welche Nordsee-Bäckerei die kleinen Tierchen anbietet und welche Auswirkungen der Hype sonst noch hat, erfährst du bei unserem Partnerportal „Moin.de“.