Urlaub an der Nordsee: „Tante Jens“ plötzlich tot – SIE waren seine letzten Gäste

Urlaub an der Nordsee steht bei vielen Touristen hoch im Kurs. Viele Deutsche kommen schon seit Jahren an die Küste oder genießen den Aufenthalt auf ihrer Lieblingsinsel von Juist bis Wangerooge. Auch Norderney erfreut sich großer Beliebtheit. Paradiesische Strände und weite Dünenlandschaften machen den Urlaub hier unvergesslich. Beliebt sind auch die Bars und Restaurants auf der Insel.

Eine besonders beliebte Adresse auf Norderney ist „Tante Jens“. Die Kabarett-Bar von Jens Langner war nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Urlaubern bekannt und beliebt: Live-Musik, Shows und kühle Drinks prägten so manchen Abend. Doch nun ist der beliebte Entertainer überraschend verstorben. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über den schmerzlichen Verlust und die letzten Stunden im Leben des Verstorbenen.

Urlaub an der Nordsee: Die letzten Gäste von „Tante Jens“

Damit hatte wirklich niemand gerechnet. „Tante Jens“ war am 22. Juli in seinem Lokal in der Poststraße 10 auf Norderney einfach zusammengebrochen und nicht mehr aufgewacht. Die Anteilnahme im Netz war groß, zahlreiche Fotos mit dem beliebten Gastronomen wurden von Bekannten, Freunden und Gästen geteilt. Besonders verblüffend an seinem plötzlichen Tod: Am Abend war sein Lokal noch geöffnet, er bewirtete seine Gäste wie gewohnt. Zwei der Gäste waren wohl die letzten, die Jens Langner noch lebend gesehen haben.

Zwei Herren verließen an diesem Abend als Letzte das Lokal, bevor die Tür von „Tante Jens“ zum letzten Mal verschlossen wurde. „Ich bin total schockiert! Mein Kumpel und ich waren in der letzten Nacht die letzten Gäste beim Jens“, berichtet einer der Männer gegenüber „MOIN.DE“.

Noch gruseliger ist für ihn das Foto, das an diesem Abend gemacht wurde. Die beiden Freunde baten „Tante Jens", ein Foto von ihnen zu machen. Es war wahrscheinlich das letzte Foto, das er in seinem Leben gemacht hat.