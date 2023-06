Urlaub an der Nordsee: Grusel-Fund am Strand! HIER wird’s für Touristen plötzlich gefährlich

Die Sommerferien stehen in vielen Bundesländern vor der Tür. Ein Urlaub an der Nordsee kommt für viele Deutsche wie gerufen. Besonders Sylt ist ein beliebtes Reiseziel.

Einmal die Füße ins Wasser halten oder vielleicht doch ein ausgiebiger Badeausflug ins Meer? Doch Urlauber sollten lieber aufpassen, denn den Strand von Sylt müssen sich Touristen derzeit wohl mit gefährlichen Bewohnern teilen, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Schiff steckt im Hafen fest – plötzlich kippt die Stimmung +++

Urlaub an der Nordsee: Quallen bevölkern Strände

Wie ein Bericht des NDR zeigt, wurden an den Stränden von Sylt zahlreiche blaue Nessel-Quallen entdeckt. Auch in den sozialen Medien warnen Anwohner und Touristen vor den Tieren. Eine Frau erzählt, dass sie vor lauter Quallen kaum noch ein Sandkorn gesehen habe und kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte.

+++ Urlaub an der Nordsee: Besucher zerstören Insel-Paradies – ohne Rücksicht auf andere +++

Urlauber sollten sich auch lieber fernhalten, denn die Quallen besitzen Tentakeln, die bei Berührung Giftstoffe freisetzen können. Ernsthafte Gefahr für die Gesundheit besteht in der Regel keine, doch ein Kontakt kann eine schmerzhafte Erfahrung werden. Je nach Quallenart und Empfindlichkeit können die Auswirkungen unterschiedlich ausfallen.

DIESE Symptome können auftreten

In den meisten Fällen berichten Betroffene von Symptomen wie sofortigem Brennen oder einem stechenden Schmerz an der Kontaktstelle. Die Haut kann in dem Bereich anschwellen, rot werden oder es können sich sogar Quaddeln bilden. Diese führen nicht selten zu einem Juckreiz – ähnlich wie es bei einem Insektenstich der Fall ist.

Noch mehr News:

Was du unbedingt tun solltest, wenn es zu einem Kontakt mit einer Nessel-Qualle gekommen ist und wann du sogar besser umgehend einen Arzt aufsuchen solltest, erfährst du bei „Moin.de“