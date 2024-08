Urlaub an der Nordsee: Üble Überraschung wartet am Strand – immer mehr Orte betroffen

Wenn man Urlaub an der Nordsee macht, dann ist das warme Wetter zwar optimal zum Baden oder Schwimmen, aber es hat auch an vielen Orten negative Konsequenzen. An immer mehr Badeorten in Deutschland breiten sich nämlich Blaualgen und Bakterien aus.

Die Blaualgenblüten entstehen in den Gewässern, wenn die Temperaturen im Wasser sehr hoch sind und kein Wellenschlag die Beschichtung zerbricht. Wie Carsten Pusch vom Naturschutzbund Schleswig-Holstein gegenüber „Sat. 1 Regional“ erklärt, hat dies „negativen Konsequenzen für die Touristen, aber auch die einheimischen Badenden.“

Urlaub an der Nordsee: Blaualgen breiten sich immer weiter aus

Die Blaualgen sind nicht ganz ungefährlich und können beim Kontakt oder Verschlucken gesundheitliche Folgen auslösen. So können sie unter anderem Übelkeit, Bindehautentzündungen und Atemwegserkrankungen bei Badegästen auslösen. Um die Touristen zu schützen, wurde deswegen an vielen Orten ein Bade- und Schwimmverbot erteilt. Wenn man Urlaub an der Nordsee oder Ostsee macht, sollte man sich besser informieren.

Wie „Sat. 1 Regional“ berichtet, warnt die Stadt Kiel ebenfalls momentan vor Vibrionen in der Ostsee. Bei Vibrionen handelt es sich um ein Bakterium, das Erbrechen, Fieber und Durchfall auslösen kann. Insbesondere Personen, die momentan Probleme mit ihrem Immunsystem haben, sollten vermeiden, bei über 20 Grad schwimmen zu gehen, denn ab diesen Temperaturen breiten sich die Bakterien gerne aus.

Auch in dem Borgdorfer See in Schleswig-Holstein sorgt die Blaualge immer wieder für ein Badeverbot. Gewässer mit einem Blaualgenbefall sind daran zu erkennen, dass sie grünlich oder bläulich-grün gefärbt sind. Ebenfalls haben sie einen markanten Geruch und riechen „faulig“ oder „erdig“.

Badeverbot an vielen Badeorten

Wenn man Urlaub an der Nordsee oder der Ostsee macht, sollte man beachten, dass viele Gewässer momentan von Blaualgen und Bakterien befallen sind. Wenn kein Badeverbot erteilt wurde, aber man sich unsicher ist, sollte man sich bei der Badeaufsicht oder dem Betreiber des Badeortes erkundigen.

Laut aktuellen Stand (14.08) des „Badegewässer-Atlas Niedersachsen" sind mehrere Badeorte wegen Blaualgen geschlossen.