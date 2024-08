Urlaub an der Nordsee: Insel verlangt 4 Euro Kurtaxe – und bietet den Touristen fast nichts dafür

Nicht jeder ist für das heiße Wetter am Mittelmeer gemacht oder für ausgiebige Sommerwanderungen in den Bergen und so entscheiden sich jedes Jahr aufs Neue unzählige Menschen für einen Urlaub an der Nordsee. Kein Wunder, denn die weiten Sandstrände, die salzige Meeresluft und der frische Fisch scheinen mehr als verlockend. Aktuell muss sich eine der beliebten Nordseeinseln jedoch gegen heftige Kritik wehren. Während die Reisenden in einigen Urlaubsorten nämlich durchaus zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis vor Ort sind, scheint dieses HIER nicht immer zu stimmen.

In etlichen Strandgegenden wird die sogenannte Kurtaxe verlangt. Dabei handelt es sich um Abgaben, die Touristen für den Erhalt verschiedener Einrichtungen und Veranstaltungen leisten müssen, die den Ortsfremden letztendlich auch zugutekommen. Im Umkehrschluss: ein Geben und Nehmen. Doch in diesem Urlaubsort scheint es mehr Nehmen als Geben zu sein. So empfinden es zumindest die Urlauber selbst.

Urlaub an der Nordsee: Touristen entsetzt

„Spiekeroog zeigt, wie man Urlaubern etwas für ihre Kurtaxe bietet“, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“. Wer dort seinen Urlaub an der Nordsee verbringt, der zahlt nämlich knapp fünf Euro Kurtaxe und darf im Gegenzug kostenlose Kurse besuchen, sich auf Sommerangebote und die Benutzung vom Kinderspielhaus Trockendock freuen. Da greifen die Reisenden auch gerne mal etwas tiefer in die Tasche. Gleiches gilt auf Norderney für gerade einmal 4,90 Euro. Anders ist das hingegen auf Sylt und das geht einigen Urlaubern tierisch gegen den Strich.

„Hier zahlen Urlauber 3,90 Euro Kurtaxe pro Tag und bekommen: fast nichts“, erklärt „MOIN.de“ weiter. Für einige Ausflugsziele gibt es gering ausfallende Rabatte und die entsprechenden Attraktionen scheinen auch nicht sonderlich attraktiv für Urlauber an der Nordsee oder gar ganze Familien zu sein.

Fest steht: Im Vergleich zu vielen anderen Inseln fällt Sylt in puncto Kurtaxe unten durch. Die Touristen erhoffen sich schlichtweg eine Gegenleistung von ihrem Urlaubsort und sind gegebenenfalls dann auch bereit, den ein oder anderen Euro mehr zu zahlen.

