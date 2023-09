Urlaub in den Niederlanden: Strand wochenlang dicht! Ausgerechnet hier schauen Touristen in die Röhre

Der Sommer neigt sich zwar langsam dem Ende zu, doch die Urlaubszeit ist damit nicht vorbei. Schon bald stehen in einigen Bundesländern die Herbstferien vor der Tür. Gerade in Bundesländern wie NRW liegt ein entspannter Urlaub in den Niederlanden nahe – doch wer ab September zu einem beliebten Touri-Ort reisen möchte, muss mit einer unangenehmen Einschränkung rechnen.

Urlaub in den Niederlanden: Badeverbot in Scheveningen!

Wenn es um Urlaub in den Niederlanden geht, ist Scheveningen in Den Haag bei vielen Menschen hoch im Kurs. Das mittlerweile größte Seebad der Niederlande hat neben dem kilometerlangen Strand auch hippe Restaurants und Bars an der Promenade sowie ein großes Riesenrad zu bieten.

Viele Deutsche schätzen an Scheveningen auch, dass der Weg zu Strand und Meer von der Heimat aus besonders nah liegt – doch wer jetzt Strandurlaub in Scheveningen machen möchte, wird möglicherweise ganz schön enttäuscht werden. Ab sofort wird ein großer Strandabschnitt in dem Ort gesperrt, es herrscht Badeverbot für Touristen und Einheimische. Darüber informiert das niederländische Portal „De Scheveninger“.

Urlaub in den Niederlanden: Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres andauern

Grund für die Maßnahmen sind Wartungsarbeiten am Strand, die bis Ende des Jahres andauern sollen. Weil die Küstenlinie in dem Seebad durch Wind, Wellen und Strömungen immer weiter abgetragen wird, sind Scheveningen und das Hinterland von Überschwemmungen bedroht.

Deshalb sollen zwischen dem Strandabschnitt „Zwarte Pad“ und dem Pier insgesamt 700.000 Kubikmeter Strand von der Nordsee aufgeschüttet werden. Während der Bauarbeiten ist der Strandabschnitt komplett geschlossen – der Aufenthalt ist wegen Baumaschinen und möglichem Treibsand zu gefährlich. Auch Wassersportler müssen Abstand zu dem Baggerschiff sowie dem Bereich am Strand halten.

Immerhin: Der Urlaub in den Niederlanden muss nicht ganz ohne Strand-Tradition auskommen. Der „Zuiderstrand“ gilt als Geheimtipp, hier ist es ruhiger als in Scheveningen und weniger touristisch.