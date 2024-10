Urlaub auf Mallorca: Strandabschnitt plötzlich komplett leergefegt – Touristen staunen Bauklötze

Mit großen Schritten nähert sich Deutschland den Herbstferien. Für viele nochmal Grund genug, sich einen Urlaub zu gönnen. Gerade Mallorca lockt da nach wie vor viele Touristen an, denn hier können Deutsche nicht nur das Herbstwetter gegen angenehm warme Temperaturen eintauschen. Sie können außerdem auf der Baleareninsel noch das Ende der Party-Saison am Ballermann mitnehmen.

Doch wer sich am Dienstag (8. Oktober) nochmal am Strand in die Sonne legen wollte, staunte an einem Strandabschnitt an der Playa auf Mallorca nicht schlecht. Denn statt Urlaubsstimmung fanden Touristen hier nur noch einen leer gefegten und verwaisten Strandabschnitt vor.

Urlaub auf Mallorca: Closing rückt näher

Die Wochen sind gezählt, bis der Ballermann in den Winterschlaf verfällt. Vom 24. bis 27. Oktober wird in der mallorquinischen Partyhochburg das Closing und damit der diesjährige Saisonabschluss nochmal gebührend gefeiert. Aber schon jetzt sind erste Anzeichen erkennbar, dass sich die Urlaubszeit auf Mallorca dem Ende entgegen neigt.

So konnte unsere Reporterin bereits am Dienstag (8. Oktober) vor Ort beobachten, wie ein Strandabschnitt an der Playa am Ballermann 0 komplett geräumt wurde. Mehrere Mitarbeiter einer mallorquinischen Firma waren am Vormittag angerückt und entfernten Bast-Dacht für Bast-Dach.

Per Bagger wurden die Holzpfähle anschließend aus dem Boden gezogen und ins Winterlager gebracht. Wo am Morgen noch die typischen Bast-Sonnenschirme standen, war am Mittag nur noch gähnende Leere zu sehen. Und es kam sogar noch schlimmer

Im Urlaub auf Mallorca finden Touristen einen Strandabschnitt an der Playa am Ballermann jetzt komplett leer gefegt vor. Foto: Sarah Fernández/DER WESTEN

Wetter macht Mallorca-Urlaubern schwer zu schaffen

Denn der Wellengang war bereits am Dienstag so hoch, dass das Meerwasser über die Playa-Mauern am Ballermann schlug und den Strandabschnitt komplett überflutete. Wer sich hier noch einen der begehrten Sonnenplätze unterm Bastschirm sichern wollte, schaute auch aus diesem Grund in die Röhre.

Einige Mallorca-Urlauber ließen sich von dem Abbau-Getöse allerdings nicht stören. Während eine Touristin noch ein letztes Foto mit einem der Sonnenschirme ergattern wollte, verließ eine andere ihren Platz unterm Schirm erst, als der Bagger näher rückte. Bleibt abzuwarten, ob die Urlauber diesen Einsatz auch auf den Closing-Partys auf Mallorca zeigen werden.