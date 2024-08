Urlaub auf Mallorca: Kurioses Strand-Phänomen lässt Touristen rätseln

Ein besonderer Anblick ist an den Stränden der beliebten Urlaubsinsel Mallorca immer öfter zu finden.

Mehrere Touristen rätseln bereits, was es damit auf sich hat. Um welches Phänomen auf Mallorca es sich dabei handelt und was es damit auf sich hat, liest du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca: Trübe Brühe statt Traumstrand?

Die Strände und Buchten auf Mallorca sind im Sommer Dreh- und Angelpunkt. Bei so gut wie allen Urlaubern steht das Baden und Sonnen im und am Mittelmeer ganz hoch im Kurs. Dabei häufen sich allerdings die Beobachtungen der Touristen. Denn das Wasser schimmert derzeit an etlichen Stränden alles andere als blau.

„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün“, tönte es von einem Strand direkt an Mallorcas Playa. Zwei junge Mädchen spielten das bekannte Kinderspiel, das wir wohl alle kennen. Gespannt dreht sich das zweite Mädchen in alle Richtungen und sucht nach grünen Gegenständen. Ungeduldig wartete das erste Mädchen auf die Antwort. „Schau dich doch mal um“, sagte sie und deutete auf das Wasser. „Welche Farbe hat das?“, fragte sie. „Blau… ach ne grün“, gab darauf die Spielgefährtin von sich. „Jaaa, genau!“, freuten sich beide. Schnell kam anschließend die Frage auf, warum das Wasser überhaupt grün statt blau ist. Immerhin machen täglich Dutzende Touristen die gleiche Beobachtung – einige bleiben ebenfalls ratlos zurück.

Gut, die These, dass die Algen das Wasser vor Mallorca grün erstrahlen lassen, ist schnell aufgestellt. Um genauer zu sein, handelt es sich dabei vorrangig um Phytoplankton. Diese einzelligen Pflanzen treten sowohl in Meeren als auch in Süßwasser auf. Besonders gut vermehrt sich der Plankton in warmen Wasser, dass zudem auch noch genug Nährstoffe bietet. Und wer in den letzten Tagen im Mittelmeer rund um der beliebten Urlaubsinsel baden war, der weiß, dass das Wasser derzeit wirklich einer Badewanne gleicht (>>hier mehr dazu). Kein Wunder also, dass sich die Algen derzeit an der Playa ordentlich vermehren.

Grünes Wasser hat Auswirkungen auf Umwelt

Doch nicht nur die hohen Wassertemperaturen sorgen dafür, dass sich die Algen ordentlich vermehren. Durch die Landwirtschaft und die dort eingesetzten Düngemittel gelangen Nährstoffe ins Meer, die ebenfalls dafür sorgen, dass sich die Algen rund um Mallorca ordentlich vermehren können – ein absolutes Paradies für Phytoplankton also. Aber keine Sorge. Für Strandurlauber sind die Algen ungefährlich. Allerdings sieht das für die Umwelt schon anders aus.

Denn die große Menge an Algen beeinflusst auch das Ökosystem im Wasser und damit die Qualität. Wenn zu viel Plankton im Wasser schwimmt, schafft es nicht ausreichend Licht bis zum Meeresboden. Auch der Sauerstoffgehalt kann durch zu viel oder zu wenig Algen in das eine oder andere Extreme schwenken und so das Gleichgewicht durcheinander bringen.