Urlaub auf Mallorca und Rhodos out – an diesen Zielen kommen Touristen nicht mehr vorbei

Der Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca oder auf Rhodos in Griechenland wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Doch so schön die Ferien auf den Inseln auch sein mögen, der Hype bringt Schattenseiten mit sich – so wird es sowohl auf Mallorca als auch auf Rhodos immer voller und auch teurer.

Es wird also Zeit, in diesem Sommer 2025 nach neuen Urlaubszielen Ausschau zu halten. Und da hat Europa – und sogar auch Deutschland – noch einiges zu bieten.

Statt Urlaub auf Mallorca und Rhodos: Diese Inseln sind Geheimtipps

Für einen klassischen Sommer-Urlaub muss es nicht zwingend Spanien oder Griechenland sein. Stattdessen haben auch Frankreich, Portugal und Kroatien schöne Inseln zu bieten. In Nähe der französischen Bretagne gibt es zum Beispiel die Île de Bréhat im Atlantik. Nicht nur gibt es hier mit Hortensien, Mimosen und Lilien ein wahres Blumenmeer zu bestaunen, dazu gibt auch mildes Klima, Meer und rosafarbene Granitfelsen, die der Insel ein besonderes Flair verleihen. Und im Gegensatz zum überfüllten Mallorca oder Rhodos gibt es hier deutlich mehr Ruhe. Dauerhaft leben hier nur 400 Menschen und Autos sind auf der Insel verboten.

In Portugal lohnt sich der Blick auf die Nachbarinsel von Madeira namens Porto Santo. Von Madeira aus braucht man 20 Minuten mit dem Flugzeug, mit der Fähre zwei bis drei Stunden. In Porto Santo erwartet einen dann unter anderem ein neun Kilometer langer Sandstrand. Wer noch ein bisschen mehr sehen möchte, könnte Urlaub auf Santa Maria machen. Hier gibt es viele Sandstrände und eine vielfältige Unterwasserwelt im Atlantik.

Kroatien hat als Gegenpart zu Griechenland ebenfalls viele bekannte Inseln zu bieten – doch gerade der Blick auf die weniger bekannten Inseln kann sich in diesem Sommer lohnen. Eine davon ist Korčula im Süden des Landes. Hier gibt es die malerischen bekannten Strände, das blaue Mittelmeer und den typischen mediterranen Charme. Dazu wohnen hier nur etwa 16.000 Menschen und die Insel ist noch nicht extrem von Touristen überlaufen.

Urlaub in Deutschland hat auch einiges zu bieten

Wer in diesem Sommer Geld oder auch Anreisezeit sparen möchte, sollte den Blick nach Deutschland richten. Auch hier gibt es Geheimtipps – wie zum Beispiel Baltrum in Ostfriesland. Die kleinste der sieben Inseln hat einen sieben Kilometer langen Sandstrand, auf ihr sind Autos verboten. Das macht sie zum perfekten Reiseziel für Familien.

Auch die Ostsee kann sich als Sommer-Urlaub eignen. Die Insel Poel liegt in der Wismarer Bucht und ist gerade einmal 36 Quadratkilometer los und bietet mehrere feine Sandstrände. Aktive Urlauber können per Rad den 23 Kilometer langen Leuchtturmweg erkunden, der einen besonderen Blick auf das Meer bietet.

Du siehst also: Statt es wie die Mehrheit zu machen und den wiederholten Urlaub auf Mallorca oder Rhodos zu buchen, solltest du dich lieber in unbekannte Gefilde aufmachen.