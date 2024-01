Urlaub auf Mallorca war gestern – das ist das neue Trendland für den Sommer 2024

Aktuell spalten sich vermutlich die Gemüter, wo es hingehen soll im Sommer. Will ich jetzt zumindest gedanklich dem kalten Winter entfliehen und mich schon auf einen Urlaub auf Mallorca freuen? Oder dann im Sommer vor der Hitze Reißaus nehmen und lieber in kältere Länder hinausziehen?

Für 2024 zeichnet sich schon jetzt ab, dass es eher weniger der Urlaub auf Mallorca werden wird, nachdem die Reisenden in diesem Jahr streben. Tatsächlich hat es den Urlaubsplanern ein anderes nördlicher gelegenes Land angetan.

Urlaub auf Mallorca abgehängt

FeWo-direkt rechnet in diesem Jahr offenbar mit einem Ansturm auf Ferienhäuser in Schweden, wie das Buchungsportal mitteilt. Wie üblich machen sich viele Urlauber bereits frühzeitig Gedanken darüber, wohin sie im neuen Jahr in Urlaub fahren wollen. Beliebte Regionen sind deshalb schnell ausgebucht.

Zu denen zählt jetzt offenbar auch Schweden. Schon jetzt sind viele Ferienhäuser in schwedischen Provinzen belegt. In Skåne, Kronoberg oder auch Kalmar in Südschweden sind bereits die Hälfte aller Unterkünfte für Juli ausgebucht. So sieht es sonst nur auf den Balearen oder auch am Gardasee aus.

Schweden plötzlich noch beliebter

„Die hohen Belegungsraten in Schweden könnten durchaus eine Folge der Hitzewellen in Südeuropa im Sommer 2023 sein“, mutmaßt Wolfgang Pagl, der Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt. „Bereits damals haben wir festgestellt, dass das Interesse an Skandinavien steigt. Es scheint, als möchten sich in diesem Jahr viele Familien von vorneherein ein Urlaubsdomizil im kühleren Norden sichern.“

Zudem legen sich auch immer mehr deutsche Influencer ein rotes Schwedenhaus zu, was den Trend noch weiter anheizt. Um da noch eine Chance auf ein Ferienhaus zu haben, sollten Urlauber die Stichtage für die Ferien kennen.

Urlaub auf Mallorca und Co: Das sind die Buchungs-Stichtage

Wie FeWo-direkt analysiert hat, gibt es für die Ferien eine Deadline, bis zu der man besser gebucht haben sollte, sonst gäbe es quasi nichts mehr auf dem Urlaubsmarkt. Hier die Daten:

Osterferien: 13. Februar 2024

Pfingstferien: 9. März 2024

Sommerferien: 28. April 2024

Herbstferien: 7. August 2024

Weihnachtsferien: 29. Oktober 2024

Einen Tipp hat Pagl noch: „Insbesondere die Sonntage sind beliebte Buchungstage. Unter der Woche konkurrieren Reisende dagegen mit deutlich weniger Interessenten um die verfügbaren Ferienunterkünfte. Idealerweise beginnt man mit der Recherche zu Wochenbeginn und entscheidet sich bis zum Wochenende, bevor sich alle anderen auf die Suche machen.“