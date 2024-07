Urlaub auf Mallorca bald unerschwinglich? „Wird bemerkbar sein“

Für einige deutsche Urlauber steht der Plan seit Jahren fest: Im Sommer geht es nach Mallorca. Entweder direkt an den Ballermann – oder aber auch in eine der vielen anderen schönen Gegenden auf der Insel.

Das war bisher dank zahlreicher Billigflüge von der Heimat aus auch kein allzu großes Problem. Doch mittlerweile scheinen die Behörden den Ansturm auf Mallorca satt zu haben: Man will weg vom sogenannten Exzess-Tourismus – insbesondere an der Playa. Bedeutet das etwa, dass eine Reise ins „17. Bundesland der Republik“ nicht mehr so einfach sein wird?

Urlaub auf Mallorca bald nur noch für Superreiche?

Unsere Redaktion hat bei einem Fachmann nachgehakt, der es wissen muss: Daniel Rudas, Pilot bei Hahn Airlines. Regelmäßig fliegt der Geschäftsmann mit seinen Privatjets und prominenten Gästen an Bord die Balearen-Insel an. Dabei habe er im Laufe der Jahre auch eine Veränderung festgestellt: „Die Reichen kommen nicht in Massen oder in einem Rudel. Aber es wird bemerkbar sein.“

Mallorca will also luxuriöser werden. Und mit diesem Vorhaben ist die Insel offenbar auch auf einem ganz guten Weg. Wird der typische Ballermann-Tourist dadurch vertrieben? „Wenn man sich generell die Flüge anschaut, sieht man, dass die Preise steigen. Dann meckert jeder, wer das noch alles zahlen soll – aber beim genauen Hinsehen wird deutlich, dass jeder Flieger voll ist. Ganz egal ob nach Palma oder in die USA“, erklärte der Flugkapitän.

Mallorca-Pilot kritisiert Schnäppchen-Flüge

Günstige Flugreisen werde es laut Rudas aber weiterhin geben. „Schnäppchenflüge sind unabhängig von der Destination – die gibt es nicht nur nach Mallorca. Sie werden aber immer eine gewisse Klientel ansprechen“, erläuterte der Pilot. So würden Airlines wie Ryanair und Co. beispielsweise ihr Geschäft dank der Masse an Passagieren machen.

Mehr Geld einplanen sollten Mallorca-Urlauber jedoch trotzdem. „So ein Schnäppchen ist es übrigens auch gar nicht mehr – da kommen dann noch Gebühren für Gepäck und Co. dazu“, rechtfertigte Rudas. Und mit dieser Aussage hat er kein Unrecht: Oftmals steht am Ende im Warenkorb nämlich doch ein höherer Preis, als anfangs angepriesen. Wer zwischendrin also doch mal noch einen echten Schnapper ergattern kann, sollte nicht lange zögern – guten Flug!