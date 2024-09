Urlaub auf Mallorca: Ich war in S’Arenal einkaufen – eine Sache fiel sofort auf

Die Einkaufsmöglichkeiten auf Mallorca sind vielfältig – nicht nur bei der Produktauswahl. Neben typischen spanischen Kaufhallen wie „Mercadona“ oder „Eroski“ warten auch deutsche Klassiker wie „Aldi“ und „Lidl“ auf Urlauber und Einheimische. In den Supermärkten und Discountern entdeckt man Artikel, die es bei uns in Deutschland nicht gibt, aber auch einheimische „Klassiker“ wie Ofenkäse, Philadelphia-Frischkäse oder Dr. Oetker Tiefkühlpizza.

Auch unsere Mallorca-Reporterin war auf der Insel einkaufen. Doch zuhause fiel ihr eine Sache sofort auf.

Urlaub auf Mallorca: Ich war nach dem Einkaufen überrascht

Da wir auf Mallorca in einer Ferienwohnung leben, gehört der Gang zum Supermarkt zum Alltag dazu. Bei meinem ersten Einkauf auf der Insel landeten neben einigen typischen spanischen Produkten auch Artikel im Korb, die auch in Deutschland zu meinem „Standard-Repertoire“ gehören. So zum Beispiel Mozzarella, Guacamole und Frischkäse der Marke „Philadelphia“.

Wieder zu Hause in der Ferienwohnung angekommen, schmierte ich mir direkt einen Frischkäse-Guacamole-Bagel – natürlich nicht ohne vorher bereits von der Guacamole und dem Frischkäse zu kosten. „Das ist aber salzig“, dachte ich sofort bei beiden Produkten. Auch als ich am Abend den Mozzarella kostetet, fiel mir auf, dass der viel salziger schmeckt als die deutsche Variante.

Sofort stellte sich mir die Frage: Bilde ich mir das jetzt nur ein, weil ich hier auf Mallorca bin? Immerhin gibt es ja auch das Phänomen, dass die Weine im Urlaub besser schmecken. Was vor allem daran liegt, dass in der Sonne und einer guten Umgebung die Geschmacksreize viel aufgeschlossener und aufnahmefähiger sind. Die gleiche Flasche Wein schmeckt im Urlaub oft besser als zu Hause. Doch ich wollte es genau wissen. Deshalb habe ich mir die Tabelle der durchschnittlichen Nährwerte der deutschen Produkte besorgt und die mit den Artikeln aus Mallorca verglichen. Dabei staunte ich nicht schlecht.

Urlaub auf Mallorca: Nicht nur subjektive Wahrnehmung

Der gleiche Frischkäse der selben Marke enthält auf Mallorca tatsächlich mehr Salz. Während in der deutschen Variante auf 100 Gramm 0,75 Gramm Salz kommen, sind es in der spanischen Variante 1,1 Gramm. Bei Mozzarella konnte ich zwar nicht auf die selbe Marke zurückgreifen, aber immerhin beide Produkte waren aus Kuhmilch. Auch hier ist beim Mallorca-Artikel mehr Salz enthalten. Das deutsche Produkt kommt bei 100 Gramm auf einen Salzgehalt von 0,5 Gramm, während der Mozzarella auf Mallorca 0,7 Gramm Salz enthält.

Unsere Reporterin war auf Mallorca einkaufen. Eins ist ihr dabei sofort aufgefallen: Die spanischen Varianten sind viel salziger. Foto: Lara Hoffmann

Unsere Reporterin war auf Mallorca einkaufen. Eins ist ihr dabei sofort aufgefallen: Die spanischen Varianten sind viel salziger. Foto: Lara Hoffmann

Unsere Reporterin war auf Mallorca einkaufen. Eins ist ihr dabei sofort aufgefallen: Die spanischen Varianten sind viel salziger. Foto: Lara Hoffmann

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der Guacamole ab. Die deutsche Variante enthält 0,81 Gramm auf 100 Gramm – die spanische dagegen 1,3 Gramm. Ich fand die Unterschiede durchaus beachtlich. Vor allem beim Mozzarella fiel mir der Salz-Unterschied deutlich auf. Während die deutsche Variante (machen wir uns nichts vor) kaum einen Geschmack hat, schmeckt das spanische Produkt mit der Prise mehr Salz tatsächlich deutlich besser.

Aber ich will mich keineswegs beschweren. Da ich eher zur Kategorie „notorische Nach-Salzerin“ zähle, feiere ich die Produkte auf Mallorca sehr. Vermutlich werde ich mich zurück in Deutschland von meinem Salzstreuer dann gar nicht mehr trennen können, weil ich mich so an die salzigen Varianten auf Mallorca gewöhnt habe.