Urlaub auf Mallorca: Deutliche Worte nach Wiedereröffnung – „Neue Ära an der Playa de Palma“

Seit Jahren reisen Menschen an die Playa de Palma auf Mallorca, um ordentlich Party zu machen. Viele Urlauber wählen dafür den legendären Ballermann und feiern beispielsweise im Bierkönig oder dem Megapark. Doch nun gibt es ein weiteres Angebot für Touristen – eine Wiedereröffnung nach 19 Jahren.

Urlaub auf Mallorca: Neuer Club am Ballermann 6

Treue Mallorca-Urlauber werden sich noch gut an das „Joy Palace“ erinnern können. Damals galt die Diskothek als Place to be an der Playa de Palma. 2005 kam dann die Schocknachricht für alle Partygänger: Der beliebte Laden macht endgültig dicht. Doch Anfang dieses Jahres kam die Wende.

Die Hotelkette Universal Beach Hotels nimmt die Diskothek im Rahmen der Neugestaltung des Universal Hotel Neptuno wieder in Betrieb. Dabei habe man bei den Renovierungsarbeiten nach einem ganz bestimmten Muster gearbeitet, wie der Universal-CEO Yannick Erhart dem „Mallorca Magazin“ sagt: „Wir wollten die Atmosphäre vergangener Tage aufleben lassen, aber mit modernem Flair und einem neuen Konzept.“

Urlaub auf Mallorca: Club direkt neben dem Megapark

Zugegeben: Die Lage des neuen „Joy Palace“ ist eine Herausforderung für die Betreiber. Schließlich befindet sich das Lokal fast direkt neben dem Megapark, wo Tausende Urlauber bereits seit Jahren hingehen. Und auch das Konzept ist ein anderes: Statt Alkohol in Maßkrügen gibt es im wiedereröffneten Club ausgewählte Cocktails – was sich natürlich auch im Preis bemerkbar macht.

Bei der Eröffnung am Donnerstagabend (6. Juni) zeigt sich Universal-CEO Yannick Erhart gegenüber dem „Mallorca Magazin“ trotzdem zuversichtlich: „Wir laden sowohl Gäste als auch lokale Besucher herzlich ein, das Joy Palace Club Restaurant zu entdecken und dadurch an dieser aufregenden neuen Ära an der Playa de Palma teilzunehmen.“ Bleibt abzuwarten, ob das „Joy Palace“ die Partymeile nach und nach aufwerten kann.