Urlaub auf Mallorca: Touristen atmen auf – damit soll jetzt Schluss sein

Im Urlaub auf Mallorca am Strand liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hin und wieder einmal die Abkühlung im Meer oder Pool suchen und zurück ans Bräunen in Mallorcas Sonne. Neben dieser Hauptaktivität gehört für viele Mallorca-Urlauber jedoch auch dazu, die Schönheit dieser Insel auch außerhalb des Hotels und der Playa zu erkunden!

Viele Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen, mieten sich dazu eigens einen Wagen, um entspannt an die schönsten Plätze der Insel zu kommen. Zu ihnen gehört das kleine Örtchen Sóller im Tramuntana-Gebirge im Westen der Insel. Eine Reise hierhin ist für Autofahrer oftmals mit großem Stress verbunden. Doch damit soll bald endlich Schluss sein!

Urlaub auf Mallorca: Touristenhotspot stellt neue Lösung vor

Sóller und das dazu gehörige Hafendörfchen Port Sóller gehören zu den absoluten Touristen-Hotspots auf Mallorca. Während sehr viele Touristen mit dem berühmten „Roten Blitz“ – einer alten wunderschönen Straßenbahn von 1912 – anreisen, wählen tausende Urlauber für die Reise hierhin das Auto.

Doch in der Hochsaison hier einen Parkplatz zu finden, ist ein schieres Ding der Unmöglichkeit. Im Sommer bricht der Verkehr in und um Sóller und Port Sóller des Öfteren einmal zusammen. Darum plant die Gemeindeverwaltung von Sóller, in der nächsten Saison den Touristen und Einheimischen gleich 400 neue Parkplätze anbieten zu können. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet sollen dafür zwei Parkflächen, auf einer ländlichen Fläche entlang der neuen „Desvío-Straße“ entstehen.

Zwar soll dieses Projekt erst Ende 2025 anlaufen, dennoch bereitet die Gemeindeverwaltung von Sóller bereits in diesem Sommer einen dieser Parkplätze vor. Und dieser soll auch noch in dieser Urlaubssaison genutzt werden können. Somit soll sich bereits in diesem Sommer, spätestens aber in kommenden Sommer 2025 dich Suche nach einem Parkplatz in Sóller leichter gestalten als bisher.