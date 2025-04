Urlaub auf Mallorca: Es dauerte nur wenige Sekunden – dann war alles weg

Wer in den vergangenen Tagen seinen Urlaub auf Mallorca verbrachte, durfte sich vor allem über eines freuen: strahlenden Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und eine – für die Jahreszeit – bereits gut besuchte Insel. Vor allem in der Inselhauptstadt Palma, wo Tag für Tag die großen Kreuzfahrtschiffe vor Anker liegen und aus ihrem Bauch Tausende Touristen ausspucken, tobte das Leben.

Und wer schon einmal während seines Urlaubes auf Mallorca Palma besucht hatte, weiß: Hier ist wirklich einiges los. Die kleinen Gässchen mit ihren zahlreichen Geschäften, Eisdielen, Restaurants, aber auch zahlreiche Straßenhändler, die rund um die Kathedrale, das Wahrzeichen Palmas, ihre Waren feilbieten.

Urlaub auf Mallorca: Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel

Dabei handelt es sich meist um günstig hergestellte Markenfälschungen. Ob Taschen von Hermès, Louis Vuitton oder Prada, Tücher von Chanel oder Gucci oder auch Trikots der berühmtesten Fußballvereine … hier kann man nahezu alles kaufen, wenn man nicht allzu viel Wert auf Originalität und Qualität legt.

Den Firmen selbst und auch der Polizei ist das aber ein Dorn im Auge. Und so beginnt Tag für Tag ein Katz-und-Maus-Spiel, das die illegalen Händler mittlerweile bestens beherrschen. Wie das funktioniert? Wir waren zufällig dabei.

Straßenhändler in Palma auf Mallorca flüchten vor der Polizei. Foto: Dominik Göttker

So ging urplötzlich ein Raunen durch die Reihe der Straßenverkäufer, eine Warnung, die sich einmal die Reihe entlang verbreitete. Sofort legten die Händler alle vier Ecken der Decken, auf denen sie ihre Waren anboten, zusammen, falteten diese wie einen Sack, schmissen ihn sich über den Rücken und traten den Rückzug in unterschiedlichste Richtungen an. Dies dauerte nur wenige Sekunden, und der kleine Weg unweit der Kathedrale, der zuvor noch aussah, wie ein Straßenflohmarkt war komplett geräumt.

Der Grund: Von der Straße aus hatten sich zwei Beamte der mallorquinischen Polizei auf Motorrollern genähert. Überprüft haben die beiden in diesem Moment niemanden, ihre alleinige Präsenz reichte jedoch bereits aus, um die Händler zu vertreiben.